San Pietro Vernotico | corpo senza vita di un professore in pensione trovato in una casa

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 11 settembre 2019) C'è ancora incredulità a San, nel brindisino, dove nella giornata di oggi, 11 settembre, è statoin un'abitazione di via Vespucci (angolo via Fogazzaro) ildi un uomo di 70 anni. Secondo quanto riferisce la stampa locale pare che la vittima sia undi educazione tecnica ormai in. Al momento non sono ancora note le cause del decesso. L'uomo è statoormai in avanzato stato di decomposizione in un seminterrato arredato, intorno c'erano numerosi oggetti....

teatrolafenice : ???Parlando di Bellezza non possiamo che mostrarvi uno dei dipinti di Tiziano in mostra a Palazzo Ducale assieme a m… - zaiapresidente : Padre Marco divenne il “salvatore dell’Europa”; la sua figura è ancora troppo poco ricordata in Italia, mentre è og… - Agenzia_Ansa : Uomo getta a terra candelabro a San Pietro, fermato -