Quando saranno i funerali di Delle Chiaie

Teresa Bellanova su Matteo Renzi : "Io con lui? Parlerò Quando ci saranno i fatti" : È la donna del momento, Teresa Bellanova, ministro dell'Agricoltura, finita nel mirino per titolo di studio e abbigliamento, in queste ore sta esponendo la sua teoria. Ovvero: favorire l'arrivo di immigrati per farli lavorare nei campi, questo in soldoni quel che sostiene la piddina, ex bracciante.