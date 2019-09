Migranti | pressing Pd sui porti aperti alle Ong

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Chiara Giannini Zingaretti si schiera: «La Ocean Viking deve sbarcare in Italia senza se e senza ma» Salvini non è più ministro dell'Interno e l'Italia rischia di tornare il campo profughi di un tempo, almeno standodichiarazioni che iniziano a uscire da Pd e 5 stelle. Il primo a parlare è stato Matteo Orfini, del Partito democratico, che commentando la decisione del ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, di impedire l'ingresso nelle acque nazionali a una delle navi Ong presenti nel Mediterraneo, ha specificato: «Il primo atto del nuovo governo è chiudere ialla Alan Kurdi che è ancora in mare con solo 5 naufraghi a bordo. Così non va bene, per niente. Cacciare Salvini e tenersi le sue politiche non mi pare geniale. Chiedo al governo di correggere subito questo errore». In serata è il segretario dem a rincarare la dose: «La Ocean Viking per me deve entrare ...

