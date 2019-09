Fonte : ilfogliettone

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Raffaelein: e' stato approvato oggi all'unanimita' dal plenum del Csm il ricollocamento in ruolo, all'ufficio del Massimario della, dell'ex presidente dell'Anac che, il 23 luglio scorso, aveva annunciato le sue dimissioni dall'Autorita' anticorruzione e la volonta' dire a vestire la toga.rientra alla Suprema Corte, dove aveva svolto funzioni dal 2007 al 2014: nei mesi scorsi ha anche presentato domanda per 3 incarichi direttivi - la guida della procura di Perugia, quella di Torre Annunziata e di Frosinone - su cui il Csm deve ancora pronunciarsi.

ilfogliettone : Cantone torna in magistratura, ok Csm a rientro in Cassazione - - ilpopolano : Blog Post: CANTONE TORNA IN CASSAZIONE - - News24Italy : #Cantone torna in Cassazione -