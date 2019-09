Venezia | Rigassificatore Adriatic Lng festeggia 10 anni di attività

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 10 settembre 2019), 10 set. (AdnKronos) –LNG ha celebrato il decimoversario dell’di rigassificazione del proprio terminale collocato al largo delle coste venete: un’infrastruttura strategica per l’Italia che assicura il 10% dei consumi di gas del Paese e contribuisce alla transizione energetica verso le fonti più sostenibili.Da settembre 2009 sono state oltre 700 le navi metaniere approdate al terminale offshore: hanno scaricato, in totale sicurezza, GNL (gas naturale liquefatto) che è stato riportato allo stato gassoso, per un totale di oltre 59 miliardi di metri cubi di gas immesso nella rete nazionale dei gasdotti. Ogni giorno, dunque, il terminaleLNG fornisce un importante contributo alla transizione energetica verso fonti più sostenibili: il gas naturale è la fonte fossile con minori emissioni (fino a -60% rispetto al carbone). ...