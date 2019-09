Reddito di residenza attiva in Molise | cos' è | quanto ti danno e come ottenerlo

In Molise arriva il Reddito di residenza : 700 euro al mese a chi si trasferisce nei borghi : La consuetudine vuole che dai paesini del Molise, come Pizzone, si scappi per trovare fortuna. In luoghi dove ci siano vita e prospettive future. Dal 16 settembre, invece, con la pubblicazione del bando che stanzia 700 euro mensili per chi prende la residenza in uno di questi paesi e apre un’attività per almeno cinque anni, si cercherà di costruire, mattone dopo mattone, una nuova tradizione: trasferirsi e non partire. Lo ...

“700 euro al mese col Reddito di residenza”. Di cosa si tratta : 700 euro al mese se scegli di vivere Molise. È l’idea del consigliere Antonio Tedeschi, membro della giunta regionale di centrodestra presieduta da Donato Toma, per ripopolare i piccoli paesi della regione che si concretizzerà in un bando pubblico il 16 settembre. In Molise – come si legge sul Corriere della Sera – circa 100 comuni sui 136 presenti, hanno meno di duemila abitanti e molti di essi si spopolano ogni anno che passa, con la morte ...

Molise - arriva il Reddito di residenza attiva : 700 euro al mese per chi apre un’attività : Il progetto vuole incentivare il trasferimento nei Comuni fino a 2mila abitanti. “Ci aspettiamo ospiti non solo dal Molise ma anche da altre regioni”.

Molise - via al Reddito di residenza da 700 euro al mese per cinque anni : Roberto Bordi Per combattere lo spopolamento, la Regione Molise darà 700 euro al mese per cinque anni a chi prenderà la residenza - aprendo al tempo stesso un'attività - in uno qualsiasi dei comuni con popolazione inferiore ai 2 mila abitanti Metropoli e capoluoghi sempre più grandi e affollati, a cui fa da contrappeso lo spopolamento dei piccoli comuni. Una dinamica - quella denunciata dall'ultimo rapporto Svimez - che "determina ...

Il Reddito di residenza attiva : 700 euro al mese per chi si trasferisce a vivere in Molise : Un contributo mensile per chi prende la residenza in uno dei Comuni molisani con meno di duemila abitanti e apre un'attività per almeno cinque anni. L'idea del consigliere Antonio Tedeschi per ripopolare i piccoli paesi della regione che si concretizzerà in un bando pubblico il 16 settembre.Continua a leggere