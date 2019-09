Putin perde in casa e riapre il dialogo con l’Ue meno sovranista

Da Mosca parte la sfida per il Cremlino - il partito di Putin perde un terzo dei seggi : Dopo le elezioni locali di domenica in tutte le 85 regioni della Federazione russa a cantare vittoria sono sia il Cremlino, per la tenuta del partito di riferimento Russia Unita a livello nazionale, che l'opposizione di piazza grazie all'exploit di Mosca. Nella capitale, teatro dell'estate di proteste anti-governative represse con violenza dalla polizia (tanto che oggi e' stata l'Onu a chiedere un'indagine a riguardo), il partito di governo ...