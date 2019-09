Pd | a via Cardinal Capranica va garantita continuità scolastica

Pd Roma : garantire continuità scolastica a bambini via Cardinal Capranica : Roma – “Lo sgombero dall’ex scuola Don Calabria in via Cardinal Capranica il 15 luglio ha coinvolto interi nuclei familiari. Dei circa 300 occupanti allontanati dall’edificio molti di questi erano bambini in eta’ scolare. bambini che frequentavano regolarmente le scuole del quartiere di Primavalle e che ora si trovano ricollocati in altre zone della citta’. Le mamme di questi scolari, giustamente preoccupate ...

L'ex scuola di via Cardinal Capranica a Roma è stata sgomberata : Ci sono state proteste e tensioni durante lo sgombero delL'ex istituto agrario Don Calabria in via Cardinal Capranica, a Primavalle, nella periferia nord di Roma. Dopo L'ex Penicillina e via Carlo Felice, all'alba di oggi è toccato allo stabile che figurava nella lista delle priorità stilata dal Vim

Al via sgombero dentro ex scuola Cardinal Capranica a Primavalle : A Roma continuano gli sgomberi dei palazzi occupati. Dopo lo stabile di via Carlo Felice, oggi e' stato il turno dell'ex scuola di via Cardinale Capranica, a Primavalle, dove vivevano 340 persone, tra cui 80 minori. Lo stabile era occupato dal 2003 e lo scorso 28 febbraio era entrato nella lista degli immobili da liberare in via prioritaria stilata dal Viminale. L'edificio, infatti, sarebbe risultato "pericolante". L'operazione di sgombero, e' ...

Roma - barricate date alle fiamme e oggetti contro i poliziotti : tensioni durante lo sgombero in via Cardinal Capranica : Forze dell'ordine e blindati all'istituto agrario occupato da 340 persone. Un gruppo di occupanti sale sul tetto poi ridiscende. Alcune famiglie con bambini lasciano lo stabile. Corteo blocca piazza Clemente XI

via Cardinal Capranica : nuclei familiari cominciano ad uscire da stabile : Roma – È a un punto di svolta lo sgombero dell’ex scuola Don Calabria in via Cardinal Capranica, a Primavalle, quartiere periferico di Roma, dove risiedono circa 300 persone, tra cui molti nuclei familiari e diversi minori. Le forze dell’ordine sono entrate nell’area esterna allo stabile e, parlando al megafono, hanno convinto alcuni occupanti – nel frattempo saliti sul tetto – ad uscire dal palazzo. Alcuni ...

via Cardinal Capranica : alcune famiglie accettano proposta alloggiativa : Roma – Un gruppo di occupanti dell’ex scuola Don Calabria in via Cardinal Capranica, dove da questa notte sono partite le operazioni per la liberazione dello stabile, ha accettato gli alloggi alternativi proposti. Al momento una delegazione di esponenti della Questura e della Polizia Locale sta provando ad avviare un dialogo con gli altri occupanti. In questa fase stanno uscendo alcune famiglie per l’abbinamento con gli ...