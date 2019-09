Nassiriya | l’ex generale Stano “sottovalutò i rischi” | dovrà risarcire le famiglie delle

Strage di Nassiriya - l’ex generale Bruno Stano dovrà risarcire le famiglie delle vittime : la condanna in sede civile è definitiva : L’ex generale Bruno Stano, alla guida della Brigata Sassari durante la missione italiana in Iraq, è stato condannato in sede civile a risarcire le famiglie delle vittime della Strage di Nassiriya, avvenuta il 12 novembre 2003, nella quale morirono 19 italiani. I giudici della Terza sezione civile della Corte di Cassazione hanno inoltre confermato l’assoluzione per l’allora colonnello dei carabinieri Georg Di Pauli, oggi generale e ...