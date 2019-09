Movimento 5 stelle nel panico | l' intergruppo abruzzese e l' incubo Luciano

Sondaggi elettorali Demopolis : Lega ancora giù - cresce il Movimento 5 Stelle : Sondaggi elettorali Demopolis: Lega ancora giù, cresce il Movimento 5 Stelle “La crisi politica, aperta da Salvini l’8 agosto scorso e che ha portato alla nascita del nuovo Governo Conte ha inciso in modo significativo sul consenso ai partiti”. A dirlo è il direttore di Demopolis Pietro Vento presentando i dati dell’ultimo Sondaggio realizzato il 4 e il 5 settembre per il TG3. Sondaggi elettorali Demopolis: Lega ancora in ...

Sondaggi politici : PD incrementa sul Movimento 5 Stelle - cresce il sostegno al Governo : La prima decade del mese di settembre ha visto l’istituto di ricerche SWG interpellare i cittadini riguardo al loro orientamento di voto. Si registrano ulteriori cambiamenti nei Sondaggi politici, con la Lega ancora in flessione, mentre continua la sua crescita il Partito Democratico. Tra i “piccoli” c’è da segnalare una perdita di consensi, così come per il Movimento 5 Stelle, che scivola in terza posizione e si allontana dal vertice. SWG: Lega ...

Sottosegretari - altro che nomine di poco conto : le strategie di Pd e Movimento 5 stelle : Ben 45 posizioni: 24 al M5s, 18 al Pd e 3 a Leu. Nel Movimento 5 stelle l'obiettivo è "marcare a uomo" il Pd. Tra i dem si...

“Si è sposato!”. Fiori d’arancio nel Movimento 5 stelle : finalmente è arrivato il “sì” : Di Maio convola a nozze. “finalmente”, dirà qualcuno. Ma attenzione alla frase, le nozze non sono di certo le sue. Il neo ministro degli Esteri e la sua fidanzata Virginia Saba sono stati tra gli ospiti del matrimonio del portavoce del Agusto Rubei. Il comunicatore politico e l’architetta Laura Criscuolo si sono sposati in una tenuta del XVIII secolo sul lago di Bracciano, con una cerimonia celebrata proprio nella cappella privata alla ...

Lotta all’ultimo sangue per le poltrone nel Movimento 5 Stelle. Ecco cosa sta succedendo : Periodo di ansie per il governo Conte, con il premier impegnato sul discorso programmatico che terrà lunedì mattina in Parlamento in occasione del primo voto di fiducia alla Camera. Non si ferma, però, la caccia al sottogoverno in vista della definizione della squadra dei sottosegretari e viceministri che verrà chiusa in settimana, dopo aver incassato in via libera di Montecitorio e palazzo Madama. Le caselle da riempire sono 40/45, che con i 21 ...

Sondaggi Politici Elettorali Settembre 2019 : ultime notizie su PD - Lega e Movimento 5 Stelle : Oggi ci andremo ad occupare di alcuni dei Sondaggi Politici che riguardano il PD, la Lega ed il Movimento 5 Stelle che possiamo trovare online in questi giorni di inizio Settembre 2019. Politica, nuovi Sondaggi Elettorali Settembre 2019: PD, Lega e Movimento 5 Stelle In conseguenza della caduta del primo governo che vedeva come presidente del consiglio Giuseppe Conte, e alla successiva nascita di un secondo, gli equilibri Politici sono ...

Movimento 5 stelle e Pd - il retroscena di Maria Teresa Meli : scambio tra taglio dei seggi e proporzionale : Alla base dell'alleanza tra Movimento 5 stelle e Pd c'è uno scambio. "La prima prova d'amore la darà il Partito democratico. Per tre volte i gruppi parlamentari dem hanno votato contro la riforma grillina che prevede il taglio dei parlamentari", scrive Maria Teresa Meli in un retroscena su Il Corrie

Sondaggio Demopolis per il Tg3 - sorpasso di Movimento 5 Stelle - Pd e Leu su Lega - Fdi e Forza Italia : "Le forze della nuova maggioranza di governo hanno più consenso dell'opposizione e sorpassano il centrodestra", esulta il piddino Ubaldo Pagano sul suo profilo Facebook anticipando così il Sondaggio Demopolis per il Tg3 che sarà illustrato stasera 6 settembre. Secondo le ultime rilevazioni, "Pd-M5s

E ora il Movimento 5 Stelle è vicino all'ingresso nei Verdi europei : La rottura con la Lega spalanca ai grillini le porte della politica europea. E l'abbraccio con un gruppo di sinistra, sensibile ai temi a loro cari, non è più impossibile. Ma i Verdi italiani si oppongono

Debora Billi lascia il Movimento 5 stelle : perché il suo non è un addio come tanti altri : La fedelissima di Gianroberto Casaleggio, e ormai ex responsabile comunicazione M5s, dice basta dopo l'alleanza con il Pd. E...

Governo Movimento 5 StellePartito Democratico - la confessione : “Lavoravamo già al patto” : La clamorosa rivelazione delle ultime ore, una notizia inedita diffusa proprio da un esponente di una delle due forze di maggioranza del nuovo Governo Conte Bis. Un rappresentante del Partito Democratico ha dichiarato che “Noi a questa maggioranza avevamo già iniziato a lavorare”, puntando il dito verso l’elezione di Ursula Von Der Leyen in commissione europea. Sino ad oggi tutte le responsabilità della crisi di Governo sono state ...

Rousseau - il voto degli iscritti al Movimento 5 Stelle : il 79 per cento ha dato parere favorevole al governo con il Pd : Pollice alto dei 79.634 votanti all’esecutivo dei pentastellati con il Partito democratico e Giuseppe Conte premier. « Adesso si passa all’ultimo miglio, la squadra di governo che deve lavorare per migliorare la qualità della gente», ha detto Di Maio

Rousseau - il risultato del voto sulla piattaforma del Movimento 5 Stelle : Gli iscritti al M5S si sono espressi sul governo dei pentastellati con il Partito democratico e Giuseppe Conte premier

Il voto su Rousseau ha deciso : il governo Movimento 5 stelle-Pd può partire : Il segretario del Pd Nicola Zingaretti e il capo politico del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio (foto: Fabio Cimaglia / LaPresse) Gli iscritti alla piattaforma Rousseau hanno detto – con una larghissima maggioranza – sì alla nascita del governo Conte-bis, così come è stato ribattezzata l’alleanza tra Movimento 5 stelle e Partito democratico. I voti favorevoli sono stati il 79,3%, quelli contrari appena il 20,7%. In tutto hanno votato quasi ...