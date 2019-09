Governo | Richetti Pd a Conte | “Non ha la mia fiducia | ha messo la firma a norme

**Governo : pallottoliere Senato a 168 - Richetti non vota** : Roma, 9 set. (AdnKronos) – La novità di oggi è quella di Matteo Richetti: il Senatore Pd ha fatto sapere che non dovrebbe partecipare al voto di fiducia domani in aula al Senato. Dunque un voto in meno per la maggioranza. Ma i numeri restano comunque solidi per il Conte 2. Al momento, il pallottoliere è fermo su quota 168, dopo la decisione di Richetti. E sono ben 12 i voti incerti. Tra questi, i Senatori a vita. Sebbene, ad esempio, ...

Matteo Renzi - Richetti : "Mi ha detto per sms che farà i suoi gruppi". Il Governo dura pochissimo? : Sarà uno dei pochi del Pd a votare contro il governo dell'inciucio, Matteo Richetti. Il quale, a Montecitorio, parla con Augusto Minzolini delle "scosse che rischiano di terremotare la geografia della politica italiana", come riporta poi su Il Giornale. "Non possono chiedermi di votare questo govern

Governo : Richetti - ‘sbagliato scuola e lavoro a M5S’ : Roma, 5 set. (AdnKronos) – “Definirsi il ‘partito del lavoro’ e lasciare scuola, lavoro e sviluppo economico (cioè gestione crisi aziendali e posti di lavoro) in mano ai grillini (e che grillini) non credo sia lungimirante. Un segnale sbagliato anche verso rappresentanze e parti sociali”. Lo scrive su Twitter il senatore del Pd Matteo Richetti. L'articolo Governo: Richetti, ‘sbagliato scuola e lavoro a ...

Governo : Richetti - ‘no temi ma su posti da vicepremier uniche proposte’ : Roma, 1 set. (AdnKronos) – “Stanno talmente ragionando di contenuti che le uniche proposte che fanno sbloccare le trattative sono quelle sui posti da vicepremier. Fa talmente ridere che rimane solo da prendere sul serio il blog del comico #giafattoanchequello”. Lo scrive Matteo Richetti su twitter. Il parlamentare Pd era stato l’unico a votare contro nell’ultima Direzione Pd sul tentativo di dar vita a un ...

Nuovo Governo - dissensi nel PD : Calenda si dimette con polemica - Richetti vota 'no' : La nuova alleanza di Governo tra Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico, che in serata dovrebbe ricevere l'imprimatur dal presidente della Repubblica al termine del secondo giro di consultazioni miete, come prevedibile, alcune "vittime" tra gli esponenti dei due schieramenti. Se tra le fila dei pentastellati le voci più critiche sono rappresentate in parte da Alessandro Di Battista e soprattutto dal senatore Gianluigi Paragone, che ha già ...

Governo - Morra : “Voto su Rousseau dopo incarico a Conte? Condizioni diverse rispetto ad accordo Lega”. Richetti (Pd) : “Follia” : “Le Condizioni oggi sono diverse rispetto ad un anno fa, quando il voto sull’accordo con la Lega, si svolse prima che Giuseppe Conte venne incaricato di formare il Governo, ma a mio avviso noi dobbiamo sempre rispettare sia le regole della nostra Costituzione, sia le regole che come Movimento ci siamo dati. Per cui essendo noi dei portavoce, dobbiamo coinvolgere nel processo decisionale anche i nostri attivisti. Il Pd protesta? Loro ...

Governo - Richetti : “Non riconosco più il Pd. Si toglie dignità al partito - Rousseau indecente” : “Non riconosco più il mio partito. Si è fatto un documento di Calenda che diceva no al 5 stelle e poi si tratta con il m55. Eravamo contrari a Conte e oggi abbiamo assunto che era incaricato premier. Come si fa a chiedere a Conte di disfare il Governo Conte? Ho chiesto un Governo generoso in cui le forze politiche fanno un passo indietro. Sono stanco di un mandato che toglie dignità al PD ai suoi militanti. Non mi pongo il problema di ...

Crisi di Governo - M5S : voto su Rousseau - Conte d’accordo. Il Pd dice sì all’intesa (tranne Richetti). Di Maio : «Basta colpirmi - ora soluzioni» : I pentastellati chiedono che l’accordo sia avallato dagli iscritti al Movimento tramite la piattaforma informatica. «Conte può accettare l’incarico con riserva». I capigruppo che hanno incontrato i dem parlano di «positivo lavoro sui temi»