Escursionista per tre settimane si perde in un bosco | sopravvive alle rigide temperature

Montagna : ritrovato Escursionista disperso sul Monte Baldo : ritrovato nella notte l’escursionista che nel tardo pomeriggio di ieri si era perso sul Monte Baldo. Partito a piedi da Cassone, il 40enne di Arco (TN), aveva raggiunto l’Eremo di San Benigno e Caro. L’uomo si era poi inoltrato in una valle laterale, aveva camminato a lungo fino a che era rimasto bloccato senza orientamento e, ha chiamato il 112. Agli operatori aveva detto di essersi inoltrato a sinistra rispetto ...

Lecco : trovato senza vita l'Escursionista disperso in Grignetta : Milano, 28 ago. (AdnKronos) - E' stato trovato senza vita il corpo di Luca D'Addario, l'escursionista di 49 anni di cui da ieri, martedì 27 agosto, si erano perse le tracce in località Piani dei Resinelli (Abbadia Lariana) in provincia di Lecco. Presumibilmente l'uomo, dopo aver parcheggiato intorno

Sicilia : Escursionista scivola in una scarpata - recuperato dal Soccorso alpino : Palermo, 28 ago. (AdnKronos) – Si è concluso intorno poco prima delle 23,30 di ieri l’intervento del Soccorso alpino e Speleologico Siciliano per recuperare un ragazzo rimasto ferito dopo essere scivolato lungo una scarpata nelle campagne tra Cefalù e Lascari (Palermo). Alle operazioni hanno collaborato anche i carabinieri, il 118 e la Protezione civile comunale di Lascari. L’allarme è scattato intorno alle 21. Vittima ...

Vigili fuoco recuperano Escursionista : 23.00 Un'escursionista di 33 anni che era finita in una gola lungo il torrente Butramo, nel territorio di San Luca, riportando la frattura di una caviglia, è stata soccorsa e recuperata da una squadra di Vigili del fuoco del distaccamento di Bianco del Comando provinciale di Reggio Calabria. L'intervento è scattato dopo che altri due escursionisti che erano riusciti a raggiungere la donna rimasta ferita hanno segnalato quanto era accaduto alla ...

Escursionista morto : salma di Simon su un aereo per Roma - domani tornerà in Francia : E’ stata imbarcata su aereo diretto a Roma la salma di Simon Gautier dove domani mattina sara’ portata in Francia con un volo diretto. Il feretro del turista francese, morto durante un’escursione in Cilento (Salerno), ha lasciato l’obitorio dell’ospedale di Sapri nel primo pomeriggio di oggi. Sulla bara un mazzo di fiori e la foto sorridente del 27enne Escursionista. L'articolo Escursionista morto: salma di Simon su ...

L'autopsia ha stabilito cosa ha ucciso l'Escursionista disperso nel Cilento : Simon Gautier è morto "in seguito a un numero notevole di fratture molto gravi che hanno provocato un gravissimo shock emorragico dovuto alle fratture che hanno provocato la rottura dell'aorta femorale e della tibiale". Lo dice all'Agi il procuratore di Vallo della Lucania, Antonio Ricci, riferendosi alle prime conclusioni cui sono giunti i medici legali, sia quello nominato dalla procura che il consulente di parte, al termine ...

Escursionista di 38 anni disperso in Sardegna : salvato grazie all’SMS Locator : Un turista toscano di 38 anni è stato salvatodagli uomini del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico dopo essersi perso durante una gita di trekking nella zona di Cala Mariolu. Ha usato l'SMS Locator per farsi rintracciare segnalando la sua esatta posizione. Storia a lieto fine a differenza di quella di Simon Gautier, trovato morto in Cilento.Continua a leggere

Escursionista disperso in Sardegna - salvato grazie al "sms locator" : Il sistema ha bisogno di rete telefonica e copertura. Dopo aver dato l'allarme al 118, ha ricevuto un sms con un link che, aperto, ha segnalato agli uomini del soccorso alpino la sua esatta posizione

Escursionista morto nel Cilento : aperta indagine sui ritardi nei soccorsi : Accertare eventuali responsabilità ed eventuali ritardi nei soccorsi. E’ uno degli obiettivi di un fascicolo di indagine per ora a carico di ignoti aperto dalla procura di Vallo della Lucania per la morte di Simone Gautier, l”Escursionista francese di 27 anni morto in un dirupo del Cilento. Un decesso, secondo quanto emerge dal solo esame esterno della salma, avvenuto poco dopo la caduta che gli ha procurato le fratture alle gambe ...

Escursionista francese morto in Cilento - aperta un’inchiesta sui presunti ritardi nei soccorsi : Le indagini della Procura di Vallo della Lucania. Intanto sono iniziate le operazioni di recupero del corpo del giovane...