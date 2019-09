ECA | Agnelli rieletto presidente | «La riforma delle Coppe andrà avanti»

ECA - Agnelli rieletto presidente : «Riforme necessarie» : Agnelli presidente ECA – Andrea Agnelli è stato eletto nuovamente presidente dell’European Club Association. Il presidente della Juventus rimarrà in carico per altri quattro anni, fino al 2023. A seguito della conferma, Agnelli ha espresso tutta la sua soddisfazione: «Sono onorato di essere stato rieletto per guidare questa organizzazione nei prossimi quattro anni». «Vorrei sottolineare […] L'articolo ECA, Agnelli rieletto ...