Conte ottiene la fiducia anche al Senato | 169 i sì

(Di martedì 10 settembre 2019) AGGIORNAMENTO 19.15 - Il governolaaldopo la Camera. L'Aula di Palazzo Madama ha approvato la mozione dia sostegno del nuovo esecutivo con 169 voti a favore, 133 contrari e 5 astenuti.contro Salvini: "Voleva pieni poteri. Non vedo dignità dei suoi voltafaccia"Il Presidente del Consiglio Giuseppeè intervenuto oggi alper la replica alle dichiarazioni che si sono susseguite dalle 10 nel giorno del voto dial nuovo esecutivo. Prima di concentrarsi sul programma di governo, già illustrato ieri alla Camera e in un lungo documento depositato stamattinaalha voluto replicare all'opposizione che si è accanita contro di lui e contro il nuovo governo a suon di proclami e inesattezze.non nomina direttamente Matteo Salvini, ma il riferimento è evidente:Molti degli interventi ...

TgLa7 : +++ Governo Conte 2 ottiene la fiducia: 169 Sì, 133 No, 5 astenuti +++ - RaiNews : Il Governo #Conte ottiene la #fiducia alla Camera: 343 i sì, 263 i no. Notizia in aggiornamento su… - TgLa7 : #Governo Conte 2 ottiene la fiducia con 343 sì, 263 no, 3 astenuti -