Base di spaccio in appartamento di ente privato | un arresto

Fonte : romadailynews

(Di martedì 10 settembre 2019) Roma – A seguito di un’attivita’ info-investigativa, i poliziotti del Commissariato Esposizione, diretto da Pasquale Fiocco, hanno attenzionato i movimenti in uscita e in entrata da unnei pressi di piazzale Clodio, utilizzato come sede di un notoper la formazione professionale. E cosi’, nel pomeriggio di ieri, gli agenti in servizio di appostamento hanno notato un uomo uscire dallo stabile in questione e dirigersi a piedi verso un ufficio postale per depositare del denaro contante. Subito dopo si l’uomo si e’ posizionato all’esterno di un bar dove e’ stato contattato da un uomo. Durante l’incontro e’ stato visto in maniera inequivocabile dai poliziotti cedere un involucro di colore bianco e riceverne in cambio delle banconote. Gli investigatori hanno deciso quindi d’intervenire. ...

CinqueNews : Appartamento in uso a noto ente per la formazione professionale usato come base per lo spaccio: arrestato 64enne - CorriereCitta : Piazzale Clodio, studio di famoso ente per la formazione professionale usato come base per lo spaccio… - netshort2000 : @bonettiele @matteorenzi Conoscevo un tizio che goudicava i ragazzi in base ai piercing o i tatuaggi che avevano ad… -