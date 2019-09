Barbara D’Urso | “Potevo morire | quella lastra poteva spaccarmi la testa o sfigurarmi Non

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2019) “Abbiamo giocato con Wonder Woman per il video promozionale di Live, ma in realtà mi sono salvata per un vero miracolo. Potevomi è arrivata tra l’orecchio e la mandibola, pochi centimetri ela”. A raccontarlo in un’intervista al Giornale èD’Urso, che è tornata a parlare dell’incidente che le è capitato qualche giorno fa, quando è scivolata e cadendo si è scontrata con unadi cristallo. La conduttrice aveva avvisato i suoi fan dell’accaduto con un post su Instagram, in cui si mostrava con un collare sanitario. Un brutto incidente dal quale però Barbarella, con la forza e l’entusiasmo che la contraddistinguono, si è subito ripresa: “Merito delle cure del medici dell’Humanitas, della fisioterapia, del collarino, degli antidolorifici. Non dormo di notte per ...

