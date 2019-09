Sarri contro Sarri – Permesso a CR7 di accentrarsi e tirare | nel mirino il record di

CorSport : probabile il ritorno di Sarri in panchina contro la Fiorentina : Maurizio Sarri sta meglio. Sembra essersi ripreso dalla polmonite che lo ha tenuto lontano dalla squadra nelle prime due giornate di campionato. Ieri, scrive il Corriere dello Sport, ha diretto parzialmente l’allenamento nonostante la pioggia, riparandosi sotto un gazebo. Adesso aumentano le possibilità che sia in panchina già contro la Fiorentina. E’ l’unica cosa che gli interessa, anche perché è stato costretto a rimanerne ...

Emre Can contro la scelta di Sarri : “Sono arrabbiato - parlerò con la società prima di prendere le mie decisioni” : Scoppia la polemica in casa Juve dopo la presentazione delle liste Champions in cui Sarri ha escluso Emre Can e Mandzukic. Il centrocampista tedesco ha reagito a questa decisione parlando dal ritiro con la Nazionale “Non so darmi una spiegazione, ho ricevuto una telefonata di meno di un minuto da Sarri. E’ un’enorme delusione, sono scioccato e arrabbiato”. Una decisione a sorpresa quella presa da Maurizio Sarri, che aveva ...

CorSport : Stasera duello Mertens-Sarri. Per Dries è la sedicesima volta contro la Juventus : È Sarri che ha inventato Mertens centravanti. Quando Higuain era andato via e Milik era infortunato. Chissà cosa avrà studiato per fermarlo e contenerlo, si chiede il Corriere dello Sport. E chissà cosa inventerà il belga per sfuggire alle contromosse tattiche. I due si conoscono alla perfezione, ma poi il calcio è inventiva, genio e fantasia e Mertens di colpi da sparare ne ha tanti. Quella di oggi, per Mertens, sarà la sedicesima sfida con la ...

Biasin (Libero) : Sarri è stato preso per vincere e convincere contro il suo Napoli : Su Libero Fabrizio Biasin scrive della partita di stasera tra Juventus e Napoli. Che per Sarri conta molto. La più importante della Serie A degli ultimi anni arriva quando agosto ancora non è finito, alla seconda di campionato. Non sarà decisiva, ma dirà molto su che tipo di stagione abbiamo davanti. E’ un match che contrappone due delle tre candidate alla corsa scudetto. Sarri sfida il suo passato (senza essere in panchina), così come fa ...

Juventus - Higuain verso una maglia da titolare contro il Napoli : Sarri non va in panchina : La Juventus si è allenata questo pomeriggio in vista della gara contro il Napoli. Per la sfida di domani in casa bianconera ci sono ancora alcuni dubbi di formazione e si risolveranno solo a poche ore dal fischio d'inizio del match. Per la partita contro il Napoli ci sono ancora alcuni dubbi di formazione che verranno sciolti nelle prossime ore. In attacco si va verso la conferma di Gonzalo Higuain che sembra nettamente favorito su Paul Dybala. ...

La Juventus comunica : Sarri non sarà in panchina contro il Napoli : comunicato ufficiale della Juventus: domani sera Maurizio Sarri non sarà in panchina all’Allianz Stadium. I medici hanno deciso, il percorso di guarigione sta proseguendo bene ma è meglio attendere la sosta per le Nazionali. Quasi tutto esaurito per domani sera. L’unico settore non pieno sarà quello ospiti, con circa 800 biglietti venduti (vietata ai residenti a Napoli e provincia). In panchina andrà Giovanni Martusciello che era già ...

Sarri - si va verso il no : niente panchina contro il Napoli : Manca ancora l’annuncio ufficiale, ma molto probabilmente Maurizio Sarri non sarà in panchina neanche nella sfida di domani sera allo Stadium contro il Napoli. E’ migliorato il tecnico toscano ma non verrà rischiato per evitare ricadute: questa, in sostanza, la decisione presa di comune accordo tra l’allenatore e lo staff medico. A questo punto, il rientro è previsto dopo la sosta per le nazionali. Scarica o Aggiorna ...

Un gatto nero napoletano per Maurizio Sarri contro la ‘jella’ : Nei prossimi giorni saranno firmati i contratti per la realizzazione del museo del gatto nero a Napoli, il museo voluto dall’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente sarà inaugurato il prossimo 17 novembre in occasione della quindicesima giornata mondiale del gatto nero DAY. In occasione della partita del campionato di serie A Juventus-Napoli avevamo previsto di regalare un gatto nero di peluche (rigorosamente fabbricato a Napoli) ...

Nedved : «C’è un comunicato - Sarri contro il Napoli non va in panchina» : Pavel Nedved ha commentato il sorteggio Champions della Juventus e ha parlato anche di Sarri e del calciomercato. «È un girone tosto ma in Champions le partite facili non esistono. Pensavo che Cristiano Ronaldo avrebbe vinto come miglior giocatore dell’anno ma accettiamo tutto», le parole di Nedved a Sky. «L’Atletico Madrid lo conosciamo, è una partita tosta. Il Leverkusen è una squadra difficile, soprattutto in casa loro. La ...

Juventus-Napoli - un primo banco di prova per le due squadre : la novità Sarri contro l’usato sicuro Ancelotti : Andando a guardare il programma della seconda giornata di Serie A saltano subito all’occhio Juventus-Napoli e Lazio-Roma. La prima, in particolare, è la gara tra le due formazioni che hanno lottato per il titolo negli ultimi anni. L’eterna sfida Le ultime due stagioni hanno visto la sfida scudetto tra Juventus e Napoli. E se nel 2017-2018 il campionato si è deciso praticamente alla fine con i soli 4 punti di vantaggio dei ...

Juventus-Napoli - Insigne : “Sarri? Strano averlo contro - ma non dobbiamo pensarci” : “E’ una settimana come tutte le altre, dobbiamo stare sereni. E’ una partita sentita qui a Napoli, questo è chiaro, cercheremo di approcciarla bene e di fare un ottimo risultato”. Queste le parole del capitano dei partenopei, Lorenzo Insigne, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in vista del primo big match della stagione in casa della Juventus: “Sarri? Strana sensazione averlo contro ma non dobbiamo più ...

Sarri scalpita : vorrebbe tornare in panchina già contro il Napoli : Sarri scalpita: vorrebbe tornare in panchina già contro il Napoli Come riporta l’edizione odierna de La Stampa, Maurizio Sarri sta già meglio. Il mister ha assistito anche ieri, a bordo campo, alla seduta di allenamento diretta dal suo vice Martusciello. Sarri scalpita, vorrebbe tornare in panchina già contro il Napoli, ma i medici non sembrano pensarla allo stesso modo. I sanitari sono orientati a rispettare i tempi di rientro ...

Sarri a bordo campo - verso la panchina contro il Napoli : Maurizio Sarri ha seguito a bordo campo l’allenamento della Juventus. Un’ottima notizia viste le sue condizioni di salute. L’allenatore è stato colpito da una polmonite e, dopo aver saltato la prima della Juventus a Parma, era stata comunicata la sua assenza in panchina anche contro il Napoli. Sarri, però, per fortuna sta meglio ed è logico pensare che sabato sera, alle 20.45, possa essere al suo posto all’Allianz ...

Juventus - Sarri migliora ma non ci sarà contro il Napoli : Sarri niente panchina Napoli. In casa Juventus, reduce dalla vittoria contro il Parma suggellata dalla rete di capitan Chiellini, prosegue la preparazione in vista della seconda giornata di campionato che vedrà i campioni d’Italia sfidare una delle avversarie storiche delle ultime stagioni: il Napoli. La sfida sarà certamente speciale per Maurizio Sarri, che ha guidato […] L'articolo Juventus, Sarri migliora ma non ci sarà contro il ...