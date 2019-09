RAFAEL NADAL Trionfo Us Open | ma Kyrgios lo provoca | ' Medvedev meglio di lui'

Tennis - Classifica vittorie tornei dello Slam : RAFAEL NADAL a -1 dal record di Federer! Nel 2020 l’aggancio al Roland Garros? : Quando questi numeri vengono scritti fanno letteralmente impressione: Roger Federer 20 titoli dello Slam, Rafael Nadal 19, Novak Djokovic 16. 55 Majors conquistati da tre soli giocatori in un lasso di tempo di 66 tornei. In poche parole per il resto del mondo non sono rimaste che le briciole. Un titolo assolutamente riduttivo, dato che parliamo di fuoriclasse assoluti, forse i più grandi di tutti i tempi. Non è tempo di fare confronti con le ...

RAFAEL NADAL - US Open 2019 : “Ho vinto una delle partite più dure di tutta la mia carriera” : Rafa Nadal non finisce più di stupire. Il 33enne di Manacor vince un match epico contro il russo Daniil Medvedev e in un colpo solo centra il suo quarto trionfo agli US Open di tennis e, non secondario, raggiunge quota 19 Majors in carriera, ad una sola lunghezza da Roger Federer. Questa notte New York ha assistito ad un match intenso, vibrante, spettacolare e con colpi di scena uno dietro l’altro. Prima tutto sembrava portare verso una ...

US Open 2019 - quanti soldi ha guadagnato RAFAEL NADAL vincendo il trofeo? Montepremi milionario - cifra da sogno : Rafael Nadal ha vinto gli US Open 2019, ultimo Slam della stagione di tennis. Lo spagnolo ha dovuto sudare per imporsi sul russo Daniil Medvedev, è volato sul 2-0 ma ha subito la rimonta furiosa dell’avversario che lo ha costretto al quinto set e ha poi dovuto tirare fuori il meglio del proprio repertorio per riuscire a trionfare sul cemento statunitense. Il 33enne ha alzato al cielo il trofeo per la quarta volta in carriera e ha portato a ...

US Open 2019 : RAFAEL NADAL trionfa piegando Daniil Medvedev dopo quasi cinque ore di epica battaglia! : Al termine di una finale straordinaria durata quasi cinque ore lo spagnolo Rafael Nadal conquista per la quarta volta lo US Open battendo il russo Daniil Medvedev col punteggio di 7-5 6-3 5-7 4-6 6-4. Medvedev entra in campo molto più tonico e Nadal deve salvare una palla break già nel primo game, oltretutto subito prima, sul 30-40 e servizio, gli viene dato un warning per aver oltrepassato il tempo limite prima di effettuare la battuta, nel ...

US Open 2019 : RAFAEL NADAL cerca il diciannovesimo Slam - Daniil Medvedev il coronamento di una grande estate : La storia contro la novità, la ventisettesima finale Slam di Rafael Nadal contro la prima volta di un russo in finale a New York: questo racconta l’ultimo atto degli US Open, con Daniil Medvedev che si affaccia al tentativo di fare la storia dopo un’estate di un livello analogo a quelle dei big degli ultimi 15 anni in numerose occasioni. Con la finale di oggi, Nadal va a caccia del 19° successo in uno dei quattro tornei maggiori, il ...

Us Open - Matteo Berrettini si ferma in semifinale contro RAFAEL Nadal. Ma lo spagnolo lo mette tra i grandi : “Già uno dei migliori” : Si è chiusa in semifinale l’avventura di Matteo Berrettini agli Us Open. Sotto il tetto chiuso dell’Arthur Ashe il tennista romano è stato sconfitto in tre set dallo spagnolo n.2 del mondo Rafael Nadal per 7-6(6) 6-4 6-1. Troppo più forte ed esperto il 18 volte campione Slam per un Berrettini comunque capace di giocare alla pari per almeno due set, costringendo il maiorchino a tirare fuori il meglio del suo repertorio. Per Nadal quella di ...

US Open 2019 - RAFAEL NADAL : “Matteo Berrettini è già uno dei migliori al mondo - ha un futuro da vincente” : “Non posso che congratularmi con Matteo Berrettini, è molto forte, è già uno dei migliori al mondo, credo abbia un futuro vincente davanti a lui”. Queste le parole di Rafael Nadal, che consacra l’azzurro dopo la semifinale dagli US Open 2019 di tennis, in cui si è imposto con il punteggio di 7-6 (6) 6-4 6-1. Il campione maiorchino ha sofferto non poco con Berrettini, soprattutto nel primo set e al termine del match ha così sottolineato la grande ...

US Open 2019 : Matteo Berrettini sfida RAFAEL NADAL in una semifinale da brividi. Medvedev e Dimitrov a caccia della prima finale Slam : Sarà una notte che l’Italia, a inizio torneo, non avrebbe pensato di vivere così presto: Matteo Berrettini si gioca la prima semifinale Slam della sua vita, a 23 anni e mezzo, dopo aver fatto tesoro di un tabellone ora insidioso ora favorevole, e lo fa sulla superficie che più lo aveva costretto a cedere le armi in questa stagione. Il romano, dopo aver avuto a che fare con Roger Federer nel tempo di Wimbledon, va a scontrarsi con un altro ...

VIDEO RAFAEL NADAL : “Matteo Berrettini è uno dei migliori giocatori del mondo - dovrò dare il meglio di me stesso per batterlo” : Matteo Berrettini, dopo la fantastica giornata appena trascorsa New York (Stati Uniti), se vorrà continuare il sogno in questo US Open di tennis memorabile dovrà scalare l’Everest e raggiungere la vetta. Sì, perché affrontare in semifinale l’iberico Rafael Nadal ha questa rappresentazione. Il tre volte vincitore dello Slam americano, grande favorito per il successo finale vista l’uscita di scena di Novak Djokovic e di Roger ...

VIDEO RAFAEL NADAL US Open 2019 : l’intervista in campo dopo la vittoria su Diego Schwartzman : Rafael Nadal si qualifica per la semifinale degli US Open di tennis: l’iberico batte l’argentino Diego Schwartzman nei quarti di finale del torneo maschile al termine di un match lottato per due parziali e concluso sul punteggio di 6-4 7-5 6-2 dopo poco meno di tre ore ed ora sfiderà nel penultimo atto l’azzurro Matteo Berrettini. Di seguito le dichiarazioni di Rafael Nadal in campo a fine match. L’INTERVISTA POST GARA DI ...

Quando Matteo Berrettini giocherà contro RAFAEL Nadal : Dove e Quando si potrà seguire la partita del 23enne italiano che incontra per la prima volta lo spagnolo nella semifinale degli US Open

Us Open - storica impresa di Matteo Berrettini : il 23enne è il secondo italiano arrivato in semifinale. Sfiderà RAFAEL Nadal : Di classe, di fisico ma sopratutto di testa. Dopo quattro ore di partita e al quinto match point. impresa storica di Matteo Berrettini nei quarti di finale degli Us Open. L’azzurro n. 25 del mondo batte per 3-6 6-3 6-2 3-6 7-6 (5) il francese, numero 13 del seeding, Gael Monfils e diventa il secondo italiano nella storia a raggiungere la semifinale del prestigioso torneo, 42 anni dopo Corrado Barazzutti nel 1977 (quando però il torneo si giocava ...

