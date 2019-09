Per Elisa | contro la violenza sulle donne | l' informazione faccia la sua parte

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 9 settembre 2019) Non c’è nessun gigante buono, nessun amore non corrisposto, nessun raptus. Ci sono solo odio,, una ragazza di 28 anni uccisa, un femminicidio. Una storia sbagliata, nei contenuti e nel racconto.Pomarelli è stata cancellata, nella sua identità e storia, per spostare, invece, i riflettori e la comprensione su chi l’ha uccisa. Si indagapossibili motivazioni del gesto dell’assassino, su quanto fosse buono o “normale”, sul rapporto che avevano. Per raccontare cosa e chi?Negli ultimi anni abbiamo assistito a un drammatico conteggio che vede in Italia ogni tre giorni una donna uccisa per mano di un uomo. E dall’inizio del 2019 sono 47 leuccise. Un elenco che non si arresta. Gli omicidi diminuiscono, i femminicidi no. Ma ancora non ci siamo abituati a usare le parole giuste per descrivere quanto accade, a ...

stanzaselvaggia : Ok, i giornali hanno scritto idiozie, ma che elisa sia stata uccisa per “omofobia” non è vero. Lei lo respingeva e… - La7tv : #lariachetira L'omaggio di @myrtamerlino a Elisa Pomarelli, 'uccisa perché non amava l'uomo che diceva di amarla' - ChangeItalia : #Sebastiani ieri ha confessato l’omicidio di Elisa Pomarelli e il Giornale titola “Il gigante buono e quell’amore n… -