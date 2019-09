Meteo | colpo di scena | nuova ondata di caldo Da giovedì torna l' estate

Previsioni Meteo : crisi più seria tra fine Agosto e inizio Settembre con duro colpo all’estate? [DETTAGLI] : E’ da diversi giorni che i maggiori modelli matematici mondiali propongono delle manovre abbastanza significative in termini di disturbi e anche seri alla stagione estiva. Al di là dei tempi stagionali, tutto sommato non ancora propri da declino dell’estate, un determinato e anche ostinato flusso instabile oceanico, potrebbe mettere davvero in crisi questa stagione estiva che, c’è da dire, ha dato tuttavia parecchio in ...