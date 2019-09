Governo | Zaia | ‘Babbo Natale un dilettante in confronto a Conte’ 2

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 9 settembre 2019) (AdnKronos) – “In ogni caso, il banco di prova saranno i fatti: sull’autonomia siamo preoccupati, ma non cediamo – assicura– l’autonomia è legale, è prevista dalla legge, e a Roma devono sapere che i veneti hanno dalla loro la forza di un referendum, che hanno votato, e che loro non volevano farci fare”.“Ricordo poi che Conte, se avrà la fiducia del Senato oltre che della Camera, governa con un partito, il Pd che aveva impugnato il referendum, e che abbiamo fatto perchè abbiamo vinto in Corte Costituzionale, un partito che ci ha anche impedito di usare la tessera elettorale per il referendum”.“Adesso vorrei capire come faranno a fare l’autonomia con i 5 Stelle che ci hanno preso in giro per 15 mesi e un Pd che non ha mai voluto darci l’autonomia – si chiede– magari saranno folgorati ...

