Gazzetta | Ancelotti deve trovare il modulo giusto per i suoi centrocampisti

Gazzetta : i dubbi di Ancelotti contro Sampdoria e Liverpool : Due gare, 3 dubbi e una certezza per Carlo Ancelotti secondo la Gazzetta dello Sport. Il Napoli deve affrontare la doppia sfida con Sampdoria e Liverpool e non può permettersi di perdere altri punti in campionato e soprattutto d partire con il piede sbagliato in Champions, proprio per questo il mister sta valutando bene le mosse da fare. Una certezza: l’attacco. Un attacco che ha permesso al Napoli di segnare 7 gol nelle prime due gare, ...

Lozano-Napoli - Gazzetta : Il momento esatto in cui ha colpito Giuntoli. Ancelotti pronto a lanciarlo dal 1' : Lozano-Napoli, La Gazzetta dello Sport rivela alcuni retroscena sul messicano, dal momento in cui ha colpito Giuntoli, alle intenzioni di Ancelotti Lozano-Napoli, Gazzetta: Il momento esatto in cui ha colpito Giuntoli. Ancelotti pronto a lanciarlo dal 1′. La rosea descrive i momenti che hanno portato il club azzurro a decidere di fare l’ acquisto più costoso dell’ era De Laurentiis, fino ai piani del tecnico, deciso a ...

Gazzetta : “Di Lorenzo sta guadagnandosi tutta la stima che Ancelotti aveva riposto in lui” : Giovanni Di Lorenzo, è arrivato ed ha subito lasciato il segno nel Napoli, la Gazzetta dello Sport oggi ricorda il suo gol nella gara contro la Juventus e scrive che il terzino aveva rischiato di non giocare quella partita, perché si pensava che Ancelotti avrebbe schierato una difesa differente e avrebbe preferito MaKsimovic a lui. “Torino è solo la prima tappa di una crescita. Alla vigilia Ancelotti sembrava potesse preferirgli ...

Gazzetta : la sfida di Ancelotti è non lasciare scappare subito la Juve : La Gazzetta dello Sport prova a disegnare il momento della Serie A e delle formazioni che lottano per contendersi il primato in questa stagione. Avanti a tutti c’è sicuramente sempre la Juve che ha dimostrato contro il Napoli di che pasta è fatto ha preso tre gol, vero,ma perché, educata alla filosofia del «corto muso», era abituata a rallentare dopo il vantaggio e non a pressare e attaccare anche sul 3-0 come chiede Sarri e come fanno di ...

Gazzetta : l’arrivo di Llorente dimostra che con Ancelotti la mentalità del Napoli è cambiata : Hanno sempre fatto clamore i passaggi di giocatori del Napoli alla Juve, scrive la Gazzetta (vedi Higuain, tra gli altri). Stavolta, invece, nel caso di Fernando Llorente, il cammino è inverso. L’attaccante però, in mezzo, ha vissuto tanto altro. Ecco perché i tifosi del Napoli lo hanno accolto con entusiasmo, mentre quelli bianconeri hanno dimostrato un po’ di delusione, a leggere i commenti sui social. Llorente ha una lunga ...

Gazzetta : Juventus-Napoli è anche la sfida tra Ancelotti e Sarri : Juventus-Napoli è anche la sfida tra Maurizio Sarri e Carlo Ancelotti, figli di Arrigo Sacchi e dell’Appennino tosco-emiliano, come racconta oggi la Gazzetta dello Sport. Accomunati dalle origini, eppure così distanti oggi nei modi di fare e nel look oltre che nel calcio Diversi nelle traiettorie e nello stile, vicini nel genio che insegue la bellezza e inventa (dal Pirlo regista al Mertens centravanti): i mondi di Sarri e Ancelotti sono in ...

Insulti ad Ancelotti in Fiorentina-Napoli - Gazzetta : Probabile sanzione ai viola. I rischi : Tanti Insulti ad Ancelotti in Fiorentina-Napoli. Il tecnico azzurro è stato preso di mira dai sostenitori viola per tutta la gara di sabato Tanti Insulti ad Ancelotti in Fiorentina-Napoli. Il tecnico azzurro è stato preso di mira allo Stadio Artemio Franchi di Firenze dai sostenitori viola. Ancelotti nel post partita ha espresso profondo rammarico per le ingiurie subite per tutti i novantacinque minuti in cui è stato seduto in panchina. Ne ...

Gazzetta : partenza in salita per il Napoli. Ad Ancelotti manca il bomber : partenza in salita per il Napoli che, secondo la Gazzetta dello Sport, ha la doppia sfida più difficile di tutte le big. Non fossero bastati la Juve e Sarri, il pronti-via proprio con la lanciatissima Fiorentina che avrà Ribery e, soprattutto, va a mille, compatta in mezzo (Pulgar e Badelj non poca roba), con mille soluzioni davanti, da Vlahovic a Chiesa a Sottil. Ad Ancelotti manca il centravanti, un po’ perché Milik è infortunato, un ...

Gazzetta : James non convince De Laurentiis - se lo prende è solo per Ancelotti : Fermo il mercato del Napoli sul fronte James Rodriguez. Nonostante Zidane si sia visto costretto a convocarlo per la prima sfida contro il Celta Vigo, il colombiano è rimasto in panchina. Dal Real non si hanno notizie che James non sia più sul mercato, ma il Napoli resta fermo sulle sue posizioni. Ma non è il Real il vero ostacolo per arrivare al colombiano, secondo la Gazzetta dello Sport De Laurentiis insiste a volerlo solo come prestito con ...

Gazzetta : Ancelotti vuole tenersi stretto Milik : Il Napoli continua ad inseguire il sogno Icardi, secondo la Gazzetta dello Sport De Laurentiis avrebbe rilanciato con una nuova offerta, 65 milioni cash oppure con l’inserimento di Milik nell’affare. Le due stagioni napoletane del polacco sono state tormentate dalla doppia rottura dei legamenti delle ginocchia ma alla fine, pur criticato per la mancanza di cinismo sotto porta, si è comunque dimostrato un giocatore-jolly che in ...

Gazzetta : James si allontana - se ne dispiace solo Ancelotti. Mai stata una priorità di Adl : Per la Gazzetta dello Sport, James Rodriguz è più lontano dal Napoli. De Laurentiis non recede dalle sue intenzioni, ossia prenderlo in prestito, mentre Florentino Perez vuole venderlo e pure a un prezzo significativo (una quarantina di milioni). L’idea – secondo il quotidiano – resta quella di mettere insieme James e Lozano. Ma per il colombiano la strada pè irta di difficoltà. Da settimane i due club sono fermi sulle proprie ...

Gazzetta : Ancelotti e De Laurentiis non concordano sul rinnovo di Callejon : Manca poco meno di un mese alla chiusura del mercato e il Napoli segue due operazioni partita all’inizio della sessione e ancora non terminate, Lozano e James Rodriguez. La sensazione è che andranno entrambe a buon fine, ma ci vorrà ancora un po’ di tempo e pazienza per incastrare i pezzi, secondo la Gazzetta dello Sport. Da queste trattative dipende però anche il futuro di Callejon, l’attaccante spagnolo ha il contratto in ...

Gazzetta – Napoli - torna Fabian Ruiz e Ancelotti vara la nuova mediana : Gazzetta – Napoli, torna Fabian Ruiz e Ancelotti vara la nuova mediana Gazzetta – Napoli, torna Fabian Ruiz e Ancelotti vara la nuova mediana. “Riecco Fabian a Napoli e Carlo Ancelotti è entusiasta come un ragazzo che a fantacalcio si è aggiudicato i pezzi migliori. Solo che qui non siamo nel campo della fantasia, ma nel progetto di una squadra azzurra in crescita esponenziale. Fabian Ruiz è stato il primo colpo ...

Gazzetta : Ancelotti chiama Pépé : La Gazzetta dello Sport scrive cheCarlo Ancelotti si è mosso ancora una volta imprima persona per chiudere l’affare Pépé. L’allenatore del Napoli avrebbe chiamato il calciatore ivoriano ieri per spiegargli come giocherebbe con lui. Un passaggio fondamentale per scegliere gli ultimi dubbi che ancora aveva Pépé, indeciso se accettare Napoli o continuare a pensare alla Premier. CI vorrà ancora qualche giorno per prendere una decisione, ...