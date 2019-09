FIFA 20 vs PES 2020 | quale sarà il simulatore calcistico dell’anno?

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 9 settembre 2019) Il mese di settembre è ormai arrivato, e questo per i videogiocatori vuol dire una sola cosa:20 contro PES. La sfida tra i simulatori calcistici di Electronic Arts e Konami è divenuta un vero e proprio appuntamento irrinunciabile per i calciofili videoludici, che annualmente si ritrovano con l'onere di far pendere l'ago della bilancia verso l'uno o verso l'altro. Molto peso lo hanno ovviamente, nell'economia delle scelte operate dalla community, le tante feature svelate con molto preavviso in sede di anteprima, sebbene sia innegabile che siano le demo la prova del nove che i due prodotti devono superare per accaparrarsi il favore del grande pubblico. Demo che molto spesso lasciano il tempo che trovano, dal momento che le versioni date in pasto ai giocatori sono molto arretrate rispetto allo stato dei lavori reale a poche settimane dall'uscita. Difficile quindi dire che ...

