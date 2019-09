WSBK | a Bautista Gara 2 a Portimao A Rea la Superpole Race

WSBK : Gara 1 a Laguna Seca è di Rea. Cade Bautista : Si è conclusa con la vittoria di Jonathan Rea su Kawasaki la prima Gara del WSBK a Laguna Seca, in California. Dopo essere passato in testa al Campionato lo scorso fine settimana in occasione del round corso a Donington Park, in Inghilterra, il quattro volte Campione del Mondo del Kawasaki WorldSBK Racing Team ha realizzato […] L'articolo WSBK: Gara 1 a Laguna Seca è di Rea. Cade Bautista sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, ...