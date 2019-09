Vuelta a España 2019 | Alejandro Valverde infinito | prova a ribaltare tutto a 39 anni Il

Fonte : oasport

(Di domenica 8 settembre 2019) Un solo rivale per un Primoz Roglic che al momento appare imbattibile. L’unico che stando, in qualche modo, a contrastare il dominio dello sloveno e dell’intera Jumbo-Visma allaè un giovanotto di appena 39. Sulle strade di casa l’iberico si è sempre esaltato e anche quest’anno, in una stagione che non era iniziata proprio al meglio, sta dimostrando tutte le sue qualità, confermandosi ancora al top nonostante l’età. Il podio, al momento, sembra essere quasi in cassaforte per il capitano della Movistar. Il campione del mondo è infatti secondo in classifica generale dopo la quindicesima tappa, al termine della seconda settimana e alla vigilia del secondo ed ultimo giorno di riposo, che anticipa lo sprint finale verso Madrid. 2’25” di ritardo dalla Maglia Rossa che al momento appare inattaccabile: ...

