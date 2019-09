Tradisce la moglie con una giovane amante | la moglie lo scopre grazie a una spia | il loro

Fonte : baritalianews

(Di domenica 8 settembre 2019) Un uomo aveva una storia da un po’ di tempo con unae bellissima. Il rapporto però con ladonna si è interrotto improvvisamente perché il suo flirt è stato scoperto dallaa una. La coppia, abitante in un piccolo paese del Kuwait, aveva in casa un piccolo pappagallo che ripeteva tutte le parole che sentiva in casa. A un certo punto e per intere settimane il piccolo pappagallo ha iniziato a ripetere frasi ammiccanti mai pronunciate dal marito alla. Lada tempo sospettava che il marito avesse una doppia vita ma in quelle settimane stava iniziando a averne la prova. L’uomo sempre più incalzato dallaè stato costretto a ammettere di avere un’molto piùdi lui. In Kuwait il tradimento è punito con la prigione e la donna, sentitasi ingannata, è andata a denunciare il marito. La polizia però non ...

Eleonora2188 : RT @anna_salvaje: Se tradisce il marito, allora la 'troia' è lei. Se il marito tradisce la moglie, la 'troia' è l'altra. In pratica l'uomo… - Sara86872335 : RT @anna_salvaje: Se tradisce il marito, allora la 'troia' è lei. Se il marito tradisce la moglie, la 'troia' è l'altra. In pratica l'uomo… - andmas01 : RT @anna_salvaje: Se tradisce il marito, allora la 'troia' è lei. Se il marito tradisce la moglie, la 'troia' è l'altra. In pratica l'uomo… -