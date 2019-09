Venezia 2019 | Leone d' oro a Joker e Coppa Volpi a Marinelli

Venezia 2019 : la delusione di Joaquin Phoenix sarà da Oscar : La reazione al verdetto della giuria di Venezia 76 presieduta da Lucrecia Martel, che ha assegnato il Leone d’Oro per il Miglior Film a “Joker” di Todd Philips sta tutto nel volto di circostanza e cupo dell’attore Joaquin Phoenix. Riconvocato per il gran finale, pensava di aver vinto lui la Coppa Volpi come Migliore Attore che invece è andata a Luca Marinelli per “Martin Eden”, l’adattamento di ...

Venezia 2019 : due italiani e i film più politici. Questi Leoni volano per davvero : So di dover ringraziare il giurato Paolo Virzì per i premi più belli e più inaspettati di Venezia 76: il premio speciale della Giuria al Franco Maresco di “La Mafia non è più quella di una volta” ( quasi un enigma per gli stranieri); la Coppa Volpi all’Ariane Ascaride di “Gloria Mundi” (che occorre avere il cuore e la testa dalla parte giusta per apprezzare fino in fondo); la Coppa ...

FESTIVAL DI Venezia 2019/ Joker e la Barbera revolution : sorprese e delusioni : Il FESTIVAL di VENEZIA 2019 è ormai alle spalle, un'edizione che resterà sicuramente nella storia della Mostra: Leone d'Oro, meritato, a Joker!

Venezia 2019 - Coppa Volpi a Luca Marinelli<br> Dedica a chi salva vite in mare : Venezia 2019, Martin Eden, recensione - racconto di formazione senza tempo per Pietro Marcello Luca Marinelli assoluto protagonista dell'ultimo lavoro di Pietro Marcello. Leggete la nostra recensione di Martin Eden Un trionfo da tempo annunciato. 4 anni dopo il premio Pasinetti vinto per Non essere cattivo, Luca Marinelli ha conquistato la Coppa Volpi per la migliore ...

Vincitori Mostra del cinema di Venezia 2019 - i pronostici dei bookmaker : Solo il red carpet della cerimonia finale inizierà a svelare chi vincerà alla Mostra del cinema di Venezia. Intanto si discute dei pronostici, soprattutto di quelli dei bookmaker. Quale film tra i 21 in gara sarà Leone d'oro? Joker era partito benissimo, ma ora sta nelle retrovie. Decisamente più a favore le quote per J'accuse di Polanski ed Ema di Pablo Larrain, che se la giocherebbero con Panama Papers di Steven ...

Venezia 76 pronostici - L’Italia sogna con Martin Eden - Luca Marinelli sfida Joaquin Phoenix per la Coppa Volpi 2019 : Martin Eden film italiano più gettonato a Venezia 76 Terminate le presentazioni, questa sera alle ore 19 si terrà l’attesa consegna dei premi di Venezia 76 e soprattutto del Leone d’Oro per ...

Venezia 2019 ultimo giorno - il bilancio della madrina Alessandra Mastronardi «È stata una Mostra raffinata» : La madrina Alessandra Mastronardi dà il primo bilancio sul Festival di Venezia 2019 La Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 2019 è arrivata al suo ultimo giorno. Star internazionali e del nostro cinema hanno presentato in anteprima mondiale le loro opere illuminando il Lido per 14 ...

LIVE Cerimonia di premiazione della Mostra del Cinema di Venezia 2019 : red carpet occupato : La penultima giornata dell'edizione numero 76 della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia 2019 si è conclusa. Oggi, sabato 7 settembre si conosceranno i vincitori a partire dalle ore: 18.00 in diretta dal Lido dove avverrà la Cerimonia di premiazione. E' possibile seguire la diretta a partire dalle ore: 18.45 su RaiMovie. La premiazione sarà condotta dalla madrina del Festival, Alessandra Mastronardi, nella sala Grande del ...

Venezia 2019 - ZeroZeroZero - la recensione : Gomorra incontra Narcos con Sollima e Saviano : ZeroZeroZero, il teaser della serie Sky al via nel 2020 (VIDEO) ZeroZeroZero, le prime immagini della serie targata Saviano & Sollima, di nuovo insieme dopo Gomorra - La Serie. A quasi 3 anni dall'annuncio di una serie tv tratta dall'omonimo romanzo di Roberto Saviano, ZeroZeroZero è finalmente diventata realtà, con i primi due episodi presentati fuori Concorso alla 76esima ...

