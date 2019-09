Tiro a volo | Europei 2019 | programma | orari e tv di oggi 7 settembre Tutti gli azzurri

Tiro a volo - Europei Lonato 2019 : nel trap femminile junior Sofia Littame è d’argento! : Arriva una seconda medaglia per l’Italia agli Europei di Tiro a volo di Lonato del Garda, in provincia di Brescia: nella finale del trap femminile categoria junior è seconda e conquista l’argento Sofia Littame, nella prova vinta dall’iberica Mar Molne Magrina, con il podio completato dalla lusitana Maria Ines Coelho de Barros. Nel rush finale l’iberica, in testa per tutta la gara, vede avvicinarsi l’azzurra, che ...

Tiro a volo - Europei Lonato 2019 : Jessica Rossi si ferma all’argento. Oro alla russa Semianova - bronzo e pass per la Perilli : Per un soffio. Si tinge d’argento la prima finale degli Europei 2019 di Tiro a volo per l’Italia. Nel trap femminile infatti Jessica Rossi cede il passo soltanto alla giovanissima russa Daria Semianova che nel testa a testa finale la supera con lo score di 45-44/50, prendendosi l’oro e il primo titolo continentale senior della sua carriera. Davvero un peccato per l’emiliana che, dopo una gara condotta praticamente ...

Tiro a volo - Europei Lonato 2019 - Jessica Rossi : “Sono finalmente riuscita a vincere una medaglia in casa - ero mai riuscita” : A Lonato del Garda si è appena conclusa la finale del trap femminile degli Europei di Tiro a volo, che ha visto la medaglia d’argento di Jessica Rossi, il quarto posto di Silvana Maria Stanco ed il quinto di Fiammetta Rossi. Oltre alle azzurre a fine gara ha parlato anche il DT Albano Pera. Jessica Rossi: “Avevo paura per la pioggia, perché se non fossi riuscita a ripararmi col cappello avrei dovuto togliere gli occhiali, che sono ...

LIVE Tiro a volo - Europei 2019 in DIRETTA : Jessica Rossi in lotta per l’oro. Silvana Stanco per il bronzo - Fiammetta Rossi chiude quinta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.39 Classifica: Jessica Rossi 30, Semianova 30, Perilli 29, Stanco 25, Fiammetta Rossi 21. La nativa di Foligno è eliminata. 17.38 Si prosegue: Jessica Rossi 27, Semianova 27, Perilli 26, Stanco 22, Fiammetta Rossi 21. Ad eccezione dell’emiliana, sono in ritardo le altre due azzurre presenti in finale. 17.35 La spagnola è quindi la prima eliminata. Per lei una doppia delusione: il ...

Tiro a volo - Europei Lonato 2019 : nel trap maschile junior è primo Lorenzo Ferrari. Italia in vetta tra le squadre : Buone nuove per l’Italia nelle eliminatorie del trap maschile junior degli Europei di Tiro a volo di Lonato del Garda, in provincia di Brescia: dopo le prime due serie odierne Lorenzo Ferrari è primo, Matteo D’Ambrosi è quarto ed Edoardo Antonioli è decimo. Azzurrini in testa nella graduatoria a squadre. Lorenzo Ferrari chiude la prima giornata a quota 48/50, issandosi in prima posizione, in coabitazione con il ceco Jan Palacky ed il ...

LIVE Tiro a volo - Europei 2019 in DIRETTA : nel trap femminile tre azzurre in finale! Dalle ore 17.00 la lotta per le medaglie : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.25 Appuntamento alle ore 17.00 con la finale femminile senior, seguita alle ore 18.00 dalla finale femminile junior. 16.22 Lorenzo Ferrari, il ceco Jan Palacky ed il turco Murat Ilbilgi primi a quota 48/50, seguiti in quarta posizione da Matteo D’Ambrosi, assieme all’ellenico Ioannis Chatzitsakiroglou ed al transalpino Jason Picaud con 46. Edoardo Antonioli nel gruppo al decimo ...

Tiro a volo - Europei Lonato 2019 : Sofia Littamè centra la finale nel trap femminile juniores : L’Italia sarà nella finale del trap femminile juniores degli Europei di Tiro a volo 2019 in corso di svolgimento a Lonato del Garda. Il merito è di Sofia Littamè che, sbriciolando 112 dei 125 piattelli a disposizione in qualifica, riesce ad accedere all’atto conclusivo valevole per le medaglie continentali con il secondo punteggio del lotto delle partecipanti. Assieme a lei ci saranno la spagnola Mar Molne Magrina, che ha vinto ...

Tiro a volo - Europei Lonato 2019 : tutte le azzurre in finale nel trap femminile! Silvana Stanco - Fiammetta e Jessica Rossi per le medaglie! : Grandi notizie per i colori azzurri nelle eliminatorie del trap femminile degli Europei di Tiro a volo di Lonato del Garda, in provincia di Brescia: le tre azzurre in gara, Fiammetta Rossi, Silvana Stanco e Jessica Rossi rientrano tra le migliori sei che si giocheranno le medaglie nel pomeriggio, a partire dalle ore 17.00. Chiude in testa le eliminatorie Fiammetta Rossi, con il punteggio di 118/125, che le consegna il dorsale numero 1 in finale, ...

LIVE Tiro a volo - Europei 2019 in DIRETTA : tra le donne Fiammetta e Jessica Rossi finale - allo shoot-off Silvana Stanco : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.46 Jessica Rossi andrà allo spareggio per la seconda posizione con la russa Daria Semianova. Quarta la spagnola Maria Quintanal Zubizarreta con 112, mentre sarà shoot-off a tre tra la spagnola Fatima Galvez, Silvana Stanco e la sammarinese Alessandra Perilli per gli ultimi due posti in finale. 13.37 Jessica Rossi chiude a quota 113 ed al momento è in seconda posizione. 13.33 Sivana Stanco ...

LIVE Tiro a volo - Europei 2019 in DIRETTA : bene De Filippis e Grazini - Pellielo in ritardo. Primeggiano Fiammetta e Jessica Rossi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.30 Pellielo è sottotono in questa prima serie: fa solamente 20/25 venendo relegato in 60esima piazza. 11.05 Mauro De Filippis entra nell’Europeo abbattendo 24 dei 25 piattelli a disposizione. Il pugliese si issa attualmente in seconda posizione, in coabitazione con altri tre tiratori. A punteggio pieno, in testa (25/25), ci sono il croato Josip Glasnovic, il cipriota Nihat Akterzi e ...

LIVE Tiro a volo - Europei 2019 in DIRETTA : parte la caccia al pass olimpico del trap maschile. Fra le donne benissimo Fiammetta Rossi e Jessica Rossi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.05 Mauro De Filippis entra nell’Europeo abbattendo 24 dei 25 piattelli a disposizione. Il pugliese si issa attualmente in seconda posizione, in coabitazione con altri tre tiratori. A punteggio pieno, in testa (25/25), ci sono il croato Josip Glasnovic, il cipriota Nihat Akterzi e il turco Yavuz Ilnam. 10.35 Ci sono i risultati del primo gruppo senior del trap maschile: Valerio Grazini ...

LIVE Tiro a volo - Europei 2019 in DIRETTA : parte la caccia al pass olimpico del trap maschile. Donne per l’oro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma completo della seconda giornata degli Europei di Tiro a volo (6 settembre) Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata di gare degli Europei di Tiro a volo, che proseguono a Lonato, in provincia di Brescia: nella stessa location che ha ospitato i Mondiali, oggi, venerdì 6 settembre, saranno in pedana tutti gli atleti del trap. Concluderanno la loro ...

Tiro a volo - Europei 2019 : programma - orari e tv di oggi (6 settembre). Tutti gli azzurri in gara : Seconda giornata di gare e primi due titoli da assegnare agli Europei di Tiro a volo in corso a Lonato del Garda, in provincia di Brescia: oggi, venerdì 6 settembre saranno in pedana Tutti gli atleti del trap. Concluderanno la loro gara le donne e le juniores, che completeranno le ultime due serie e poi daranno vita a shoot-off e finale, mentre inizieranno la loro prova gli uomini e gli juniores, che partiranno con le prime due serie di ...

Tiro a volo - Europei Lonato 2019 : nel trap femminile junior comanda Sofia Littame. Italia prima a squadre : Anche per le juniores azzurre arriva un’ottima prima giornata di gare agli Europei di Tiro a volo di Lonato del Garda, in provincia di Brescia: nelle prime tre serie del trap femminile di categoria guida Sofia Littame, capace di restare sola al comando, mentre nel gruppetto di atlete al quarto posto ci sono le altre due azzurrine in gara, Gaia Ragazzini e Greta Luppi. Italia in testa alla classifica a squadre. Dopo le prime tre serie ...