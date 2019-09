Temptation | il fidanzato della Pettinelli sarebbe stato beccato a flirtare con una single

Temptation Vip : Chiara - ex prof dell'Eredità - tradisce il fidanzato? Il video : La 21enne catanese è legata al modello Simone Bonaccorsi, ma si mostra pericolosamente vicina al tentatore Valerio

Anticipazioni Temptation Island Vip : Fidanzato Scavalca il Recinto! : Nulla è come sembra a Temptation Island Vip. Una coppia sta affrontando una crisi irreversibile, una fidanzata si avvicina pericolosamente ad un single. Scopriamo insieme tutto quello che sta accadendo nel villaggio sardo. Anticipazioni Temptation Island Vip: Damiano Coccia, detto “Er Faina”, viene chiamato nel pinnettu. Il video che vede della sua fidanzata, lo manda in crisi. Serena Enardu invece si avvicina pericolosamente ad un ...

Uomini e Donne - bomba su Ida Platano : quale ex fidanzato di Temptation Island le ha rubato il cuore : I destini dei due programmi firmati da Maria De Filippi, Uomini e Donne e Temptation Island, sembrano destinati ad intrecciarsi all'infinito. Dalle anticipazioni della prima registrazione del Trono Over del daiting show di Canale5, emergono infatti scioccanti rivelazioni. Leggi anche: Francesco Chio

Temptation Island - Arcangelo non è fidanzato con Maddalena : 'C'è solo amicizia' : È già terminata da più di due mesi l'edizione 2019 di Temptation Island ma l'attenzione sui protagonisti del docu-reality sui sentimenti resta ancora alta. Per tale ragione agli utenti del web non è sfuggita la vicinanza che si è venuta a creare tra Arcangelo, ex fidanzato di Nunzia, e la tentatrice Maddalena, che si era fatta notare per il suo rapporto particolare con Nicola, Mentre quest'ultimo ha data una seconda occasione al suo rapporto con ...

Temptation Island Vip - Nathalie Caldonazzo scatenata : il fidanzato reagisce VIDEO : Temptation Island Vip: Nathalie Caldonazzo scatenata con Michele Loprieno del Trono Over Continuano a ritmo spedito le registrazioni della seconda edizione di Temptation Island Vip. Il docu-reality prodotto da Maria De Filippi e condotto da Alessia Marcuzzi partirà su Canale 5 – salvo cambiamenti dell’ultima ora – martedì 17 settembre. In attesa di assistere alla […] L'articolo Temptation Island Vip, Nathalie Caldonazzo ...

Massimo Colantoni è fidanzato con Sonia Onelli - ex tentatrice di ‘Temptation Island 2019’ : L'annuncio durante la registrazione della prima puntata di 'Uomini e Donne'. Come riportano le anticipazioni de 'Il vicolo delle news', Massimo Colantoni ha ritrovato l'amore. Dopo lo rottura con Ilaria Teolis, infatti, frequenta Sonia Onelli. Quest'ultima è la tentatrice a cui Arcangelo Bianco tentò di rubare un bacio.Continua a leggere

Massimo Colantoni fidanzato dopo Temptation Island : la sua nuova ragazza è Sonia Onelli : Massimo Colantoni non è più single: l'ex fidanzato di Ilaria Teolis, con la quale aveva partecipato all'ultima edizione di Temptation Island, ha annunciato pubblicamente di essersi fidanzato con Sonia Onelli, anche lei volto noto del reality estivo di Canale 5. L'occasione per definire la situazione sentimentale di Massimo si è presentata durante la prima registrazione del trono classico di Uomini e Donne, avuta luogo negli studi Mediaset ieri ...

Temptation Island Vip - Nathalie Caldonazzo già in crisi con il fidanzato : «Non ci parliamo da 3 giorni» : Temptation Island Vip ancora non è iniziato e già fa sussultare. Sulla pagina Facebook del programma è stata pubblicata la presentazione della coppia formata da Nathalie Caldonazzo e da Andrea Ippoliti. Nel promo Andrea ammette subito che nella loro coppia ci sono diversi problemi, anche piuttosto gravi, ed entrambi sperano che la partecipazione al programma possa portare a una svolta. «Abbiamo discusso, sono circa tre giorni che non ci ...

“Fidanzato con una tentatrice”. Massimo Colantoni (Temptation Island) vuota il sacco : ecco chi è : Nel corso della prima registrazione del trono classico di Uomini e Donne ci sono stati diversi ospiti di Temptation Island 2019. Tra questi, Massimo Colantoni e Ilaria Teolis, che si sono lasciati al falò di confronto. “Mi rendo conto che dentro casa mia non mi sento più me stesso. Non riesco a farmi più una partita alla play station con calma e con serenità, cosa assurda è che non me la riesco a fa!”, aveva raccontato Massimo nel video di ...

Temptation - Massimo vuota il sacco : “Fidanzato con la tentatrice Sonia” : Massimo Colantoni di Temptation Island: dopo la fine della storia con Ilaria Teolis si è fidanzato con la tentatrice Sonia Onelli Tutto vero! Massimo Colantoni, che ha Temptation Island era entrato con l’ormai ex fidanzata Ilaria Teolis, si è fidanzato con la tentatrice Sonia Onelli. La notizia potrebbe far rimanere di stucco gli amanti del […] L'articolo Temptation, Massimo vuota il sacco: “Fidanzato con la tentatrice ...

Polemica Temptation Island Vip. Un Tentatore è Fidanzato! : Temptation Island Vip non è ancora iniziato e già iniziano le prime polemiche. Pare infatti che un single scelto come Tentatore per il villaggio delle fidanzate sia in realtà felicemente fidanzato da oltre due anni. Ecco chi è e scopriamo i dettagli! In queste ore stanno venendo alla luce i nomi dei tentatori e delle tentatrici scelte per partecipare alla nuova edizione di Temptation Island Vip 2019. Tra i nomi spicca quello di Nicolò Brigante, ...

Temptation Island - Deianira contro un tentatore : ‘Brigante è fidanzato’ : Lo scorso 24 agosto sono iniziate le riprese di Temptation Island Vip 2. Nonostante sia trascorso poco tempo, Nicolò Brigante è finito nel mirino del mirino di Deianira Marzano. Nella giornata di ieri, tramite i profili social ufficiali, sono stati comunicati i nomi di alcuni dei tentatori. Molti di loro sono già conosciuti al grande pubblico per aver partecipato a Uomini e Donne. Stiamo parlando di Michele Loprieno, Antonio Moriconi, Valentina ...

NICOLO' BRIGANTE E' FIDANZATO/ Rumors sul tentatore di Temptation Island Vip : Il tentatore Nicolò BRIGANTE, ex tronista di Uomini e Donne, è FIDANZATO: la bomba di Deianira Marzano su Temptation Island Vip 2019

Temptation - Nicolò Brigante sarebbe fidanzato da anni : la segnalazione della Marzano : La nuova edizione di Temptation Island Vip non è ancora iniziata ma sta già facendo discutere con vari scandali e retroscena. Dopo la grande polemica sulla partecipazione di Er Faina e Sharon Macri, ci sarebbe un ulteriore caso che potrebbe non convincere il pubblico del docu-reality di Canale 5. Si tratta di Nicolò Brigante, ex tronista che scelse Virginia Stablum a Uomini e Donne e tentatore che sbarcherà in Sardegna. Stando alle rivelazioni ...