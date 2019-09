Ragazza scomparsa a Piacenza | catturato Sebastiani

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 7 settembre 2019) I Carabinieri del Comando provinciale dihanno localizzato e rintracciato Massimo, sospettato di aver ucciso l'amica Elisa Pomarelli., operario tornitore di 45 anni, rintracciato dai carabinieri ed ora condotto presso una caserma dell'Arma, era stato indagato per omicidio e per occultamento di cadavere dell'amica Elisa Pomarelli, impiegata di 28 anni. Un'ipotesi di reato mirata anche a svolgere alcuni accertamenti irripetibili nei giorni scorsi. Dellaal momento non si hanno notizie.L'uomo e' stato individuato dai carabinieri dopo giorni di ricerche e di attivita' di polizia giudiziaria. La coppia erail 25 agosto scorso dalle colline piacentine: i due erano stati visti per l'ultima volta insieme mentre pranzavano in una trattoria. Poi della 28enne nessun'altra segnalazione. L'operaio, invece, era stato visto altre volte, solo, nel ...

