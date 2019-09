Oroscopo 8 settembre | per i Pesci spese da tenere sotto controllo

L'Oroscopo di domenica 8 settembre : Vergine sicura di sé - il Capricorno è inquieto : Durante la giornata di domenica 8 settembre, i nativi del Toro dovranno confrontarsi con il proprio partner per cercare di superare alcuni problemi della vita quotidiana. Il Cancro, invece, dopo un periodo di crisi riuscirà a ritrovare un pizzico d'intesa con l'anima gemella. Scorpione sarà alle prese con diversi dubbi, mentre il Sagittario dovrà fare i conti con una serie di ripensamenti....Continua a leggere

Oroscopo weekend 7-8 settembre : recupero in amore per il Leone : Inizia un nuovo weekend per tutti i segni zodiacali. Arrivano le previsioni astrologiche con amore, lavoro e salute dall'ariete ai pesci. Di seguito le stelle che riguardano le giornate di sabato 7 e domenica 8 settembre 2019. Ariete: nel fine settimana mettete in primo solo le persone che ritenete positive in amore, quelle che vi danno voglia di fare. Attenzione la domenica perché ci sarà la luna dissonante e non tutto andrà come vorreste. Nel ...

Oroscopo - classifica lunedì 9 settembre : figli da attenzionare per Acquario : lunedì 9 settembre 2019 la Luna, Plutone e Saturno si troveranno nell'orbita del Capricorno, mentre Marte, Mercurio, il Sole e Venere stazioneranno in Vergine. Giove permarrà il suo moto in Sagittario come Urano rimarrà nel segno del Toro. Il Nodo Lunare sarà in Cancro, nel frattempo Nettuno rimarrà stabile in Pesci. Sul podio 1° posto Leone: nuovi amori. Una persona entrata da poco come semplice conoscenza nella vita dei nativi, potrebbe ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia dal 9 al 15 settembre : Vergine amata - Scorpione geloso : L'Oroscopo dell'amore di coppia settimanale, dal 9 al 15 settembre, approfondisce le sensazioni amorose di ciascun segno zodiacale in modo intuitivo e molto profondo, facendo riferimento soprattutto all'entrata della Luna prima in Capricorno, poi in Acquario e infine in Pesci. L'astro d'argento, sensibile e intuitivo, spingerà le emozioni alle stelle, garantendo sensualità, fascino e simpatia. L'amore nelle previsioni astrologiche segno per ...

L'Oroscopo della settimana fino al 15 settembre primi sei segni : pagelle - Vergine 'voto 8' : L'oroscopo della settimana dal 9 al 15 settembre 2019 è arrivato, ben deciso a mettere sul piatto della bilancia le prossime sette giornate. Target di oggi, l'Astrologia applicata alla seconda settimana del presente mese, imperniata direttamente sulle effemeridi del periodo. In campo le predizioni, le pagelle e le stelline da lunedì a domenica relative ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Non solo, a portare in alto la curiosità di ...

Oroscopo dal 9 al 15 settembre : Sagittario affiatato - ricavi per Toro : Durante la settimana che va dal 9 al 15 settembre, i nativi Ariete saranno particolarmente dubbiosi, sia in amore che sul posto di lavoro, mentre ci saranno dei risvolti positivi per Sagittario. Acquario sarà creativo, con la soluzione a ogni problema, mentre Pesci sarà particolarmente nervoso. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dal 9 al 15 settembre. Previsioni Oroscopo dal 9 al 15 settembre, segno per ...

L'Oroscopo settimanale dal 9 al 15 settembre - 2ª sestina : pagelle - Pesci 'nove' : L'oroscopo settimanale dal 9 al 15 settembre 2019 mette in rilievo il probabile andamento riservato ai prossimi sette giorni in calendario. Sotto analisi in questo contesto i soli simboli astrali rappresentanti la prima metà dello zodiaco: in evidenza pertanto Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Pronti a dare spazio ai nuovi voti, alle stelline e alle previsioni della settimana? In questo contesto, parlando ovviamente ...

Oroscopo 7 settembre : momenti di riscatto per l'Ariete - Toro perplesso : L'Oroscopo del 7 settembre è pronto a rivelare che cosa riserverà questa giornata di sabato per ciascun segno zodiacale. Gli astri informano che per i nativi dell'Ariete è arrivato il momento del riscatto, e che per le persone della Bilancia è arrivata l'ora di chiudere con il passato. Nel dettaglio, le previsioni degli astri della giornata d'inizio weekend per i 12 simboli. Oroscopo giornaliero da Ariete a Vergine Ariete - Giornata interessante ...

L'Oroscopo settimanale dal 9 al 15 settembre : Gemelli determinato - Cancro capriccioso : L'amore e le opportunità lavorative bussano alla porta di ciascun simbolo zodiacale nelL'oroscopo settimanale di inizio settembre. Analizzando la posizione della Luna, astro d'argento che si occupa delle emozioni e dell'intuizione, riscontreremo che Capricorno, Acquario e Pesci saranno molto sensibili e ricettivi. L'influenza lunare si farà sentire anche negli altri segni, risolvendo delle situazioni rimaste in sospeso e promettendo fortuna in ...

Oroscopo 20 settembre : problemi per Leone - Vergine organizzata : Nella giornata di venerdì 20 settembre si dovrà prestare un po' più di attenzione alle finanze: l'invito è rivolto soprattutto ai nativi dei segni di aria, in particolare a quelli dell'Acquario e della Bilancia. Tanta passionalità e amore saranno il punto focale dei nativi del segno dell'Ariete, del Cancro e del Capricorno. Più pragmatici i nativi del segno della Vergine e del Leone. A seguire le previsioni astrologiche della giornata, segno per ...

Paolo Fox - previsioni del weekend : Oroscopo sabato 7 settembre : oroscopo del weekend (sabato 7 settembre): le previsioni di Paolo Fox Il weekend ha inizio e ovviamente Paolo Fox ha svelato le previsioni di sabato 7 settembre per quanto concerne i primi quattro segni dello zodiaco. ARIETE: dovranno fare i conti con una separazione. Saturno sarà opposto solo più per pochissimi mesi, dopo potranno ricevere di più dal lavoro. TORO: posizione di grande vantaggio in amore. Potranno iniziare presto qualcosa di ...

Oroscopo weekend 21 e 22 settembre : meglio per Scorpione - Acquario in ribasso : Tanto amore e tanta passione illumineranno il fine settimana che va da sabato 21 a domenica 22 settembre per gran parte dei segni dello zodiaco. Si parte con l'eros a mille per i nativi del segno del Cancro e si continua con la complicità di coppia per i nativi del segno del Toro e del segno del Sagittario. Non andrà altrettanto meglio per i nativi del segno dell'Acquario. A seguire, le previsioni astrologiche del weekend....Continua a leggere

Oroscopo 7 settembre : per i Pesci situazione di ripresa nei sentimenti : Parte un nuovo fine settimana, il primo del mese di settembre 2019. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo del 7 settembre 2019, giornata che vedrà i nati sotto il segno zodiacale del Toro recuperare dal punto di vista lavorativo. Per la Vergine invece c'è più voglia di stare con la persona amata in questione. Nel dettaglio le previsioni e l'Oroscopo dei segni con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti di questa giornata. Ariete : in amore ...