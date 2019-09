Lorenzo Greco | chi è il figlio cantante di Alessandro Greco e Beatrice Bocci

Fonte : caffeinamagazine

(Di sabato 7 settembre 2019), è ildi. Nato e cresciuto in una famiglia “famosa”, il giovane è diventato super ricercato durante la finale di Miss Italia condotta dal papà. È bastata infatti un’inquadratura per scatenare i social. “Non abbiamo dato la giusta attenzione a. #Missitalia”, “Comunque si parlerà di Miss Italia solo per… e non è difficile capire il perché della cosa “. “Qualcuno però mi sa dire da dove è uscito questo? Mi spiego meglio: mi sono persa una parte del programma quindi non capisco come è uscito fuori l’argomento di questo”, si chiede un’altra utente di Twitter. “Miss Italia lo ha vinto#missitalia”, si legge ancora tra i tweet.ha scoperto nella musica la sua direzione. Una strada ancora tutta in salita, ma che gli regala grandissime emozioni come ha raccontato ...

Notiziedi_it : Lorenzo, figlio di Alessandro Greco, star sul web dopo Miss Italia: “E’ bellissimo” (FOTO) - novasocialnews : Lorenzo, figlio di Alessandro Greco, star sul web dopo Miss Italia: 'E' bellissimo' (FOTO) #novasocialnews… - Ateoman2009 : RT @mariagraziabon: Miss Italia lo ha vinto Lorenzo Greco #missitalia -