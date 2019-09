Dieta perdi peso per dimagrire in 4 giorni | menù dieta lampo

Dieta HMR - perdi fino a 20 kg : La Dieta HMR – acronimo per Health Management Resources – è un regime alimentare ideato nel 1983 dallo psicologo comportamentista Lawrence Stifler. Elaborata per favorire dimagrimenti importanti (si parla anche di 20 kg circa in tre mesi), questa Dieta è oggi un brand con tanto di sito ufficiale e shop online. Annoverata da US News e World Report tra le diete migliori del 2018, è divisa in due fasi. La prima si concentra sulla ...

Dieta cicoria e bietole - perdi 2 kg in pochi giorni : La Dieta cicoria e bietole è uno schema alimentare che consente di perdere circa 2 kg in pochi giorni. Si tratta di un regime molto restrittivo, che mette in primo piano due verdure a dir poco efficaci dal punto di vista della depurazione dell’organismo. Nel caso specifico della cicoria, è bene fare presente anche i benefici riguardanti il contrasto della costipazione. Il merito di questa proprietà è legato alla presenza ...

Dieta Flat Belly - perdi peso ed elimini il grasso addominale : La Dieta Flat Belly è un regime alimentare che promette di ottenere buoni risultati sia per quanto riguarda la perdita di peso, sia per quel che concerne la riduzione del grasso addominale. Ideata da Liz Vaccariello e Cynthia Sass, guru del benessere e redattrici della rivista Prevention, prevede due fasi. La prima, contraddistinta da una durata di quattro giorni, ha come obiettivo specifico quello di sgonfiare la pancia. La seconda fase prevede ...

Dieta dei finocchi - perdi 4 kg in una settimana : La Dieta dei finocchi è uno schema alimentare molto semplice che consente di perdere circa 4 kg in una settimana. Il finocchio – il cui nome latino è Foeniculum Vulgare – è un ortaggio caratterizzato da diverse proprietà interessanti. Da ricordare è innanzitutto il suo bassissimo apporto energetico, pari a 9 calorie circa ogni 100 grammi a crudo. Privo di colesterolo, rappresenta un’ottima alternativa per chi è alla ricerca di ...

Dieta coi cetrioli : ti sgonfi e perdi peso : La Dieta coi cetrioli consente di sgonfiarsi e di perdere peso in poco tempo. Come è chiaro, stiamo parlando di uno schema alimentare che vede al centro il consumo del celebre ortaggio appartenente alla famiglia delle Cucurbitaceae e molto coltivato in Italia (la produzione si concentra soprattutto in territorio laziale). Consumato soprattutto crudo tagliato a fettine, il cetriolo si contraddistingue per proprietà benefiche importanti. La più ...

Dieta ovo vegetariana - perdi peso e tieni sotto controllo la pressione : La Dieta ovo vegetariana è un regime alimentare che si basa sull’eliminazione di tutti gli alimenti di origine animale, fatta eccezione per le uova. Lo schema in questione prevede l’esclusione di tutte le tipologie di carne – compresa quella bianca – ma anche del pesce e dei prodotti lattiero-caseari. Come già detto, è ammessa l’assunzione di uova e di tutti i cibi derivati. Questo significa, per esempio, che è ...

Dieta del peperone - perdi 4 kg in due settimane : La Dieta del peperone è un regime alimentare che consente la perdita di circa 4 kg in due settimane. La sua principale caratteristica, come è chiaro dal nome, consiste nel maggior apporto di peperoni. Questi ortaggi, come ricordato dagli esperti di Humanitas, sono ipocalorici, vitaminici (contengono vitamina A, vitamina C e vitamina E) e si trovano soprattutto tra giugno e ottobre. Facenti parte da molto tempo della tradizione culinaria ...

Dieta Beverly Hills - perdi peso ed elimini le tossine : La Dieta Beverly Hills e un regime alimentare che aiuta a perdere peso e, grazie all’ampio consumo di frutta, a eliminare le tossine dall’organismo. Questo percorso alimentare è stato ideato all’inizio degli anni ’80 da Judy Mazel, autrice del best seller The Beverly Hills Diet. Con alle spalle una storia infantile all’insegna dell’obesità, la Mazel ha pubblicato questo libro nel 1981, raccogliendo tra le sue ...

Dieta Weight Watchers - perdi peso e migliori il tuo stile di vita : La Dieta Weight Watchers è un regime che permette di perdere peso, ma anche di abbracciare nel complesso uno stile di vita più sano. Le sue origini risalgono al 1963 grazie all’iniziativa dell’imprenditrice statunitense Jean Nidetch, che ha dato vita all’omonimo brand oggi dotato di un sito ufficiale con dettagli sui prezzi del programma. La Dieta in questione è un regime ipocalorico che prevede un apporto energetico quotidiano ...

Dieta del Dottor Nowzaradan - perdi fino a 20 kg : La Dieta del Dottor Nowzaradan è un percorso alimentare che, se ben seguito, consente di perdere circa 20 kg. Il suo ideatore è il celebre medico di origini iraniane Younan Nowzaradan, volto del programma televisivo Vite al limite. Il regime alimentare da lui elaborato è estremamente restrittivo e di natura low carb. Tra le regole più importanti, è possibile ricordare quella relativa al numero di pasti da effettuare durante la giornata, che ...

Dieta della notte - perdi 4 chili in una settimana : La Dieta della notte è un percorso alimentare che promette la perdita di circa 4 kg nell’arco di una settimana. Il regime in questione è frutto degli studi della Dottoressa Caroline Apovian, accademica presso la Boston University School of Medicine e autrice del best seller The Overnight Diet. La Dieta della notte da lei elaborata inizia con un giorno che prevede la temporanea astensione dai cibi solidi. Per le suddette 24 ore, chi decide ...

Dieta senza lattosio - perdi fino a 3 chili. A chi è consigliata : La Dieta senza lattosio è un regime alimentare che si contraddistingue per l’apporto estremamente basso del suddetto disaccaride. Ideale per perdere fino a 3 kg in poco tempo, non è una Dieta per tutti. Lo schema alimentare in questione è infatti adatto solo a chi soffre di intolleranza al lattosio, una problematica che si contraddistingue per l’incapacità dell’organismo di digerire il lattosio e di scinderlo in glucosio e ...

Dieta di Rosemary Conley : perdi 3 chili in 7 giorni : La Dieta di Rosemary Conley è un percorso alimentare che promette la perdita di circa 3 kg in una settimana. Ideata dall’esperta di salute e autrice di best seller di cui porta il nome, è nota anche come “3 – 2 -1 diet“. Caratterizzata dall’assenza di una durata prestabilita – tutto dipende da quanti kg una persona ha intenzione di perdere – si basa sull’alternanza tra giorni in cui l’apporto ...

Dieta AARP - perdi 4 - 5 chili in due settimane : La Dieta AARP è uno schema alimentare che promette la perdita di circa 4,5 kg nell’arco di un paio di settimane. Elaborata dal Dottor John Whyte, medico e volto di Discovery Channel, ha regole che prevedono la combinazione tra le indicazioni della Dieta mediterranea e gli standard di quella statunitense. Il suo ideatore l’ha raccontata nel libro AARP – New American Diet (il volume propone ai lettori un piano di 30 pasti con ...