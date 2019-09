Blitz antiterrorismo in Abruzzo | 10 arrestati In manette anche un imam che predicava

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 7 settembre 2019) Dieci persone, 8 tunisini e 2 italiani, sono state arrestate nel Teramano per presunta attività terroristica. Nell'ambito di una complessa indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia eddell'Aquila, carabinieri del Ros e i finanzieri del Gico hanno fermato i sospetti, ora indagati per reati tributari e di autoriciclaggio, con finalità di terrorismo. Tra loro c'èl'della moschea Dar Assalam di Martinsicuro (Te) e una commercialista italiana. Secondo l'ordinanza, l'imanl'islam "puro" salfita. Tramite alcune società, creavano artifizi contabili per distrarre ingenti somme di denaro da destinareal finanziamento di attività riconducibili all organizzazione radicale islamica "Al-Nusra", nonché in favore didimoranti in Italia, uno dei quali già condannato in via definitiva per associazione con finalità di terrorismo ...

