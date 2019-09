Lamezia | in 100 fanno irruzione in un palazzo armati di spranghe per ‘Samara’ | arriva la

Fonte : fanpage

(Di venerdì 6 settembre 2019) Essere Samara - per la precisione travestirsi dall'inquietante bambina del film ‘The Ring’ - è la nuova "sfida" che spopola fra i giovani di tutta Italia. E di pari passo aumenta la psicosi: ieri diverse persone sonote ad abbattere il portone di unnel comune in provincia di Catanzaro, convinti che vi si nascondesse la piccola in tunica bianca e parrucca nera. Inevitabile l’intervento delle forze dell’ordine.

