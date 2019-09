Gac dei due mari | mezzo milione per Scicli | Modica e Pozzallo

Fonte : quotidianodiragusa

(Di venerdì 6 settembre 2019) Gac dei dueper.Serviranno per progetti riguardanti opere a favore della pesca.

SandroSca : @_emmegi Bah. Ha dato tutti via in prestito o a zero o con ingaggio pagato. GAC. Paratici ha fatto 100 mln plus con… -