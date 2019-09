Slitta Uomini & Donne Ecco quando andrà in onda

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 5 settembre 2019) Brutte notizie per gli amanti di. La messa indella prima puntata della nuova edizione del programma di Maria De Filippi era inizialmente prevista per lunedì 9 settembre, ma la data èta per lasciare spazio al gran finale della serie televisiva turca ‘Bitter Sweet – Ingredienti d’amore‘. L’appuntamento con la soap è destinato a raddoppiare. Da lunedì 9 settembre a venerdì 13 settembre, gli spettatori avranno modo di assistere a due episodi della soap ‘Bitter sweet – Ingredienti d’amore’ al giorno. La serieindalle ore 14:45 alle ore 16:40. Nel gran finale non mancheranno i colpi di scena e soprattutto il lieto fine (qui le anticipazioni). Nazli, infatti, scoprirà di aspettare un figlio da Ferit. Hakan e Demet, invece, finiranno in prigione. Per assistere alle nuove puntate di ‘’ occorrerà attendere lunedì 16 settembre. Continua a ...

