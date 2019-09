Samsung Galaxy Tab Active Pro è ufficiale con S-Pen | DeX | certificazione IP68 e

Quante modifiche per il Samsung Galaxy Fold : ecco com’è cambiato : Samsung Galaxy Fold è finalmente stato annunciato per la seconda volta. Sono passati sei mesi da quando c’è stato il primo arrivo sul mercato e come tutti sappiamo ci sono voluti appena pochi giorni per vederlo sparire. Le poche unità distribuite avevano già mostrato che il dispositivo fosse fragile, molto più fragile di quanto ci […] L'articolo Quante modifiche per il Samsung Galaxy Fold: ecco com’è cambiato proviene da ...

Ifa 2019. Samsung Galaxy Fold in arrivo : Per ora solo in Corea del Sud - dal 6 settembre : Dopo l'esordio flop di quattro mesi fa a causa di un malfunzionamento del display pieghevole, il super smartphone da 2000 dollari è pronto ad affrontare il grande pubblico. Rivisto e corretto

Subito al via i test per Android 10 sul Samsung Galaxy S10 negli USA : prima svolta il 4 settembre : Potrebbe arrivare prima del previsto la svolta riguardante Android 10 per tutti coloro che in questi mesi hanno acquistato un modello appartenente alla famiglia dei Samsung Galaxy S10. Dopo aver analizzato per voi alcune promozioni che potrebbero fare la differenza per gli utenti propensi a portarselo a casa, come avrete percepito dal pezzo dello scorso weekend, oggi 5 settembre è giunto il momento di guardare avanti dal punto di vista dello

Samsung Galaxy Fold ritorna sul mercato - è ufficiale : sembra sia la volta buona : Da pochissime ore Samsung ha rilasciato un comunicato ufficiale in cui annuncia che il Galaxy Fold è tornato sul mercato. Il primo smartphone pieghevole del colosso sudcoreano tornerà in vendita da domani dopo che questo aprile era stato ritirato per via di alcune fragilità a livello strutturale. Dopo mesi di incertezza, di rumors e dietrofront

Samsung Galaxy Fold da domani è finalmente in vendita (in Corea) : (Foto: Samsung) L'attesa è finalmente terminata e domani 6 settembre il tormentato Samsung Galaxy Fold debutterà in Corea del Sud. Arriverà anche nel resto del mondo a stretto giro di posta, ma non è chiara la data precisa: vengono citati paesi come Francia, Germania, Singapore, Regno Unito, Stati Uniti e "altri" e in mezzo a questo insieme non definito dovrebbe esserci anche l'Italia. Si parla del 27 settembre, ma sono

Un fulmine di guerra il Samsung Galaxy Note 10 : già arrivata la patch di settembre con due novità : Una graditissima sorpresa quella riservata questo mercoledì ai primissimi utenti che hanno deciso di acquistare immediatamente un Samsung Galaxy Note 10 o un Note 10 Plus, secondo le informazioni che abbiamo avuto modo di raccogliere. Dopo aver portato alla vostra attenzione lo stato dei fatti per quanto concerne lo sbarco di Android 10 sui due top di gamma appena lanciati sul mercato, come avrete notato dall'approfondimento portato alla vostra

I Galaxy Fold - gli smartphone di Samsung con schermo pieghevole - saranno in vendita dal 6 settembre : I Galaxy Fold, gli smartphone di Samsung con schermo pieghevole, saranno in vendita dal 6 settembre. I Galaxy Fold avrebbero dovuto essere messi in vendita a partire dall’aprile di quest’anno, ma c’era stato qualche problema nel funzionamento degli schermi pieghevoli ed era

Ecco le novità per Samsung Galaxy M10 - HONOR 20 e 20 Pro - Huawei Y9 (2019) e Mate 10 Pro con i nuovi aggiornamenti : Ecco le novità per Samsung Galaxy M10, HONOR 20/20 Pro, Huawei Y9 (2019) e Mate 10 Pro con i nuovi aggiornamenti: patch di sicurezza e non solo...

Samsung Galaxy Note 10 e Note 10+ si aggiornano : ecco le patch di sicurezza di settembre : Samsung Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10+ hanno iniziato a ricevere l'aggiornamento software con le patch di sicurezza del mese di settembre 2019.

Tanti esordi a settembre : Samsung Galaxy Watch Active 2 il 20 - Samsung Galaxy Fold il 27 e Nest Hub Max il 9 : Il Samsung Galaxy Watch Active 2 è già disponibile in pre-ordine nel Regno Unito e le spedizioni partiranno il 20 settembre 2019. Ecco tutti i dettagli

Prezzo pre-ordine del Samsung Galaxy Fold : prenotazioni attive negli USA : La svolta per l'acquisto del Samsung Galaxy Fold, il primo smartphone pieghevole del colosso di Seul, è arrivata negli USA: i pre-ordini localmente sono stati attivati, come riportato da 'PhoneArena.com', attraverso i due vettori americani più blasonati. T-Mobile e AT&T propongono il dispositivo al Prezzo di listino di 1980 dollari statunitensi, nelle nuance cromatiche Dark Silver Hinge, Black Hinge e Gold Hinge. La notizia sposa

Colpaccio Android 10 su Samsung Galaxy Note 10 - i tempi del rilascio : Davvero una buona notizia quella che giunge per i possessori del Samsung Galaxy Note 10 oggi 4 settembre. Android 10, sbarcato proprio in data odierna sui dispositivi Pixel con tantissime novità a bordo, potrebbe far capolino sulla linea phablet davvero in poco tempo. Non a caso, proprio l'ultimo aggiornamento è stato paparazzo sul telefono lanciato ad inizio agosto. Lo ha comunicato per prima la nota fonte SamMobile ma poi non sono mancate

Almeno 19 vulnerabilità importanti risolte per i Samsung Galaxy con l'aggiornamento di settembre : La tradizione continua ed anche questo mese abbiamo in anteprima le novità previste per i Samsung Galaxy con il solito aggiornamento mensile. Ci sono device come il Galaxy S7 che solo in questi giorni hanno iniziato a toccare con mano il firmware di agosto, come avrete notato dal nostro articolo di qualche giorno fa, ma questo mercoledì è possibile soffermarsi sulle specifiche della patch di settembre. Fermo restando che il pacchetto software