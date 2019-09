Roma umiliata | da 2 righe a 2 parole tra paura del Nord e giochi di partito

Businarolo (M5S) contro Roma no (Pd) : “Sessista - mi ha umiliata perché sono in gravidanza”. Il dem nega : La deputata del M5S Businarolo ha denunciato sui social un attacco sessista che avrebbe subito in Aula: Romani l'avrebbe verbalmente aggredita, considerandola non idonea a svolgere il suo ruolo di presidente della commissione Giustizia, perché incinta. Il deputato dem ha però smentito totalmente questa ricostruzione: "Mai pensato o affermato che la sua gravidanza fosse di ostacolo alle sue funzioni di presidente.Continua a leggere

Businarolo (M5S) contro Romano (Pd) : “Sessista - mi ha umiliata perché sono in gravidanza” : La deputata del Movimento Cinque Stelle Francesca Businarolo ha denunciato sui social un attacco sessista subito in Aula, che l'ha verbalmente aggredita, considerandola non idonea a svolgere il ruolo di presidente della commissione Giustizia, perché incinta. Il deputato dem non si è voluto scusare.Continua a leggere