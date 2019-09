Pubblico di soccorso | un drone per trasporto defibrillatore

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 5 settembre 2019) Unappositamente progettato e realizzato per ilveloce del, per coadiuvare, con l'aiuto di una formazione diffusa della popolazione al suo uso, il normale serviziodinei casi di arresto cardiaco improvviso: ad introdurlo e' un progetto in fase di sperimentazione nel territorio di Terni, che vede il coinvolgimento anche della vincitrice dell'ultima edizione del Grande Fratello, la ternana Martina Nasoni.La 'ragazza dal cuore di latta' - a cui e' stata dedicata l'omonima canzone di Irama - e' infatti la protagonista dello spot di 'From sky to heart', per la regia di Flavie Nagh, ideato per promuovere il progetto. Quest'ultimo - che oltre al capoluogo coinvolge anche i comuni di Arrone, Montefranco, Polino e Ferentillo - e' realizzato con il contributo della Fondazione Carit dall'associazione L'Aiutarella insieme ad altri 30 partner ...

