Pensione di invalidità 2019 | si perde con il trasferimento all’estero?

Fonte : leggioggi

(Di giovedì 5 settembre 2019) Sei un percettore did’INPS e stai pensando di trasferirti? Ti è sorto il dubbio se, cambiando la tua residenza, puoi continuare a ricevere l’emolumento dall’Inps senza intoppi? Ebbene, il tuo dubbio è più che legittimo, in quanto non tutte le prestazioni previdenziali possono essere trasferiti in uno Stato estero. Infatti, bisogna stare molto attenti in relazione alla natura dell’emolumento che si percepisce, nonché la durata della permanenza oltre i confini nazionali. Al riguardo, innanzitutto bisogna precisare quando un soggetto acquista la residenza. Per poter richiedere ildellaè necessario ottenere la residenza fiscale e quindi risiedere stabilmente nel Paese prescelto per almeno 183 giorni l’anno – circa 6 mesi – e non avere quindi né domicilio né dimora in Italia per metà dell’anno. Pertanto, al fine di ...

