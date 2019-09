Il figlio Cafu muore durante una partita di calcio | la tragedia

Fonte : forzazzurri

(Di giovedì 5 settembre 2019) Ilunadi, la terribileper l’ ex Roma che perde ilprobabilmente per un infartolaIlunadi: la. Terribileaccaduta in queste ultime ore per l’ ex calciatore di Roma e Milan. Il ‘Pendolino’ ha perso il propriounadia causa, probabilmente, di un infarto. Marcostorna di nuovo protagonista, suo malgrado, ancora una volta, per una vicenda extrae questa volta si tratta del decesso del proprio. Già qualche settimana fa, infatti, l’ ex Roma e Milan ha dovuto smentire con forza alcune voci che lo volevano in bancarotta. Ora però la notizia che lo riguarda è decisamente peggiore. Stando a quanto si apprende da Globoesporte, è venuto improvvisamente a mancare suoDanilo de ...

Sport_Mediaset : Dramma #Cafu: il figlio 30enne muore giocando a calcio. > - Andersinho_ITA : Danilo Feliciano de Moraes, il figlio maggiore di Cafu è morto ieri all'età di 30 anni a causa di un attacco cardia… - Eurosport_IT : Una bruttissima notizia dal Brasile ?? #Cafu -