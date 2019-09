Gears 5 si mostra nell' esplosivo trailer di lancio

Gears 5 : Microsoft e The Coalition hanno pubblicato un video che mostra nel dettaglio le mappe multiplayer : Microsoft e The Coalition hanno pubblicato un video che illustra in dettaglio le mappe multiplayer che verranno lanciate con Gears 5 la prossima settimana. Il video mostra tutte e 11 le mappe fornite con il gioco il primo giorno, ma Gears 5 avrà supporto post-lancio che includerà più mappe.Punto focale di The Coalition è offrire una serie di diverse modalità di gioco grazie ad un'ampia scelta di mappe disponibile per tutti i giocatori. Con quasi ...

La modalità Orda di Gears 5 si mostra in nuovi video gameplay : La famosa modalità Orda di Gears 5 è stata mostrata per la prima volta poco prima dell'inizio della Gamescom 2019, tuttavia ora che le porte dello show sono state aperte anche al grande pubblico, iniziano a girare sempre più video riguardanti le versioni provate all'evento.La differenza principale tra la precedente modalità Orda e la nuova versione presente in Gears 5 è che questa volta ogni personaggio avrà a disposizione una particolare ...

Gamescom 2019 : Gears 5 si mostra in questo story trailer : L'Opening Night Live è iniziata ed il primo titolo ad essere presentato è il tanto atteso Gears 5. The Coalition ha mostrato al pubblico presente e alle persone che seguono la diretta streaming un nuovo story trailer.In questo filmato è stato dato anche spazio a spezzoni di gioco vero e proprio, che mostrano le meccaniche e le abilità dei personaggi presenti, il tutto montato con la canzone dei Nine Inch Nails "Head Like a Hole".Senza ulteriori ...

La modalità Escape di Gears 5 si mostra in un nuovo gameplay trailer : Microsoft ha pubblicato un nuovo gameplay trailer per Gears 5, che mostra la sua nuovissima modalità Escape. La modalità permetterà a tre giocatori di giocare in cooperativa.Escape è una modalità sfida multiplayer in cui i giocatori devono infiltrarsi in un alveare per piazzare una bomba e poi darsi alla fuga.Escape promette di essere molto interessante e di offrire varietà a Gears 5. Il titolo supporterà il cross-play tra Xbox One e PC e, ...

Gears 5 : un nuovo trailer mostra la modalità Arcade : Microsoft e The Coalition hanno pubblicato un nuovo trailer per Gears 5 in vista del Versus Multiplayer Technical Test del gioco previsto per il 19-21 luglio e il 26-29 luglio, in cui sarà possibile giocare alla nuova modalità Arcade.Ecco una panoramica di Arcade, tramite il sito Web ufficiale di Gears 5:"Siamo entusiasti di offrire il primo sguardo su Arcade, un nuovo tipo di esperienza Versus per tutti i tipi di giocatori. Questa modalità ...