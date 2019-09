Gazzetta – Llorente-Napoli amore a prima vista E spunta la gara del possibile debutto

Gazzetta su Llorente al Napoli : Colpo over 30 non si era mai visto : ADL convinto da 2 aspetti : Llorente al Napoli, la Gazzetta dello Sport scrive sui motivi che hanno convinto il presidente Aurelio De Laurentiis ad ingaggiare un calciatore over 30 Llorente al Napoli: Colpo over 30 non si era mai visto: ADL convinto da 2 aspetti. Così l’ edizione odierna della Gazzetta dello Sport spiega le trame che hanno portato al Colpo Fernando Llorente per il club partenopeo. “Ecco il fatto nuovo in casa Napoli. Arriva un giocatore ...

Gazzetta : l’arrivo di Llorente dimostra che con Ancelotti la mentalità del Napoli è cambiata : Hanno sempre fatto clamore i passaggi di giocatori del Napoli alla Juve, scrive la Gazzetta (vedi Higuain, tra gli altri). Stavolta, invece, nel caso di Fernando Llorente, il cammino è inverso. L’attaccante però, in mezzo, ha vissuto tanto altro. Ecco perché i tifosi del Napoli lo hanno accolto con entusiasmo, mentre quelli bianconeri hanno dimostrato un po’ di delusione, a leggere i commenti sui social. Llorente ha una lunga ...

Gazzetta : il Napoli prende tempo per decidere su Llorente : Il Napoli non ha chiuso le porte a Llorente, la società non ha infatti escluso l’arrivo del calciatore, nemmeno nella remota eventualità che arrivi Icardi. Lo spagnolo, secondo la Gazzetta dello Sport, è in stand-by, il che significa che il Napoli sta facendo le sue valutazioni finali per decidere se portare a termine l’operazione. Llorente sarebbe ovviamente una riserva, ma una riserva di lusso nonostante i suoi 34 anni. I tempi ...

Gazzetta : Giuntoli incontra Llorente - ma il Napoli potrebbe preparare un colpo a sorpresa : Il Napoli ha deciso di aspettare ancora qualche giorno Icardi, ma non significa che Giuntoli sia fermo e che la società non abbia vagliato altri calciatori per completare la rosa. Quello che manca alla formazione di Ancelotti è un innesto in attacco per dare maggiore incisività al reparto. Per questo, scrive la Gazzetta dello Sport, lunedì Giuntoli incontrerà gli agenti di Llorente per discutere delle cifre dei dettagli, avendo già posto le basi ...

Gazzetta : lo United pensa a Llorente per sostituire Sanchez : Tutto pronto per il passaggio di Sanchez all’Inter, ma arriva una novità che potrebbe mettere i bastoni tra le ruote al Napoli. Secondo quanto scrive oggi la Gazzetta dello Sport, le due società avrebbero trovato l’intesa definitiva, ma lo United ha bisogno di un sostituto. Il mercato in Inghilterra però è oramai chiuso e solo uno svincolato potrebbe essere l’erede di Alexis e si è fatto il nome di Llorente l’ex attaccante di ...

Gazzetta : Anche l’Inter su Llorente come sostituto di Lukaku : Anche L’Inter pensa a Llorente. Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport Fernando Llorente, già considerato dal Napoli come vice di Milik, sarebbe il primo nome nella lista della spesa dei dirigenti nerazzurri. Ex bianconero, come Conte e Marotta, può essere lui il sostituto di Lukaku. Svicolato sarebbe una mossa giusta secondo l’Inter dopo il tramonto dell’ipotesi Dzeko. L’Inter gli offre un biennale e ...

Gazzetta : Campana il riassunto di Icardi e Llorente con una spesa di 5 milioni : La Gazzetta dello Sport fa un ritratto del nuovo calciatore affiancato al Napoli, Leonardo Campana. Se tratti sia un big (Icardi) sia uno che non lo è ma che in pochi minuti può darti la scossa (Llorente), vuoi vedere che con il terzo nome hai entrambi? L’ecuadoriano è un potenziale bomber, ma in grado di inserirsi già nelle rotazioni offensive fornendo subito un contributo, il tutto al costo di 5 milioni. Ha stazza, ma non è piantato, ...

Gazzetta : Llorente - ancora tu : La Gazzetta dello Sport prova a spiegare come mai tanto ritrovato entusiasmo nei confronti di un calciatore come Llorente che in questo momento ha diversi corteggiatori, tra cui anche il Napoli, nonostante i suoi 34 anni d’età. Fernando era sparito dai radar dopo essersi svincolato dalla Juve nel 2015. Da onesto mestierante d’area, nelle annate nel Siviglia prima e nello Swansea poi, non è tornato ai livelli bianconeri. Ha avuto un’altra ...