Ebola | per i sopravvissuti al virus più rischi letali

The Hot Zone - su National Geographic l'inquietante scoperta del virus Ebola : Nel 1989 gli Stati Uniti hanno affrontano un'emergenza che, seppure non abbia causato vittime umane, ha evidenziato come la nostra specie possa essere sempre a rischio, nonostante le tecnologie avanzate e le ricerche in campo medico che ci garantiscono livelli di sicurezza sempre più avanzati. Un'emergenza che porta il nome di virus Ebola, e che è al centro di The Hot Zone-Area di contagio, la miniserie in sei episodi in onda da questa sera, ...

Un’altra persona è morta di Ebola in Uganda : Ieri sera il ministero della Salute dell’Uganda ha fatto sapere che una bambina di nove anni è morta di ebola. Mercoledì 28 agosto era tornata dalla Repubblica Democratica del Congo dove dall’agosto del 2018 è in corso un’epidemia che ha

Ebola - l’annuncio : “Due terapie sperimentali funzionano nel 90% dei casi” : Quando cinque anni l’Ebola cominciò a contagiare occidentali in Africa con il rischio che la malattia potesse arrivare in Europa cominciò la grande corsa a trovare un vaccino e una terapia efficaci. Nelle settimane in cui il virus è stato nuovamente dichiarato emergenza internazionale dall’Oms arriva la notizia che due trattamenti sperimentali – utilizzando gli anticorpi del sangue dei sopravvissuti – hanno funzionato su ...

Ebola - confermate due cure efficaci al 90% : l’OMS adesso spera di salvare migliaia di vite : L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha confermato che si sono conclusi i test su quattro trattamenti contro l'Ebola, due dei quali sono risultati efficaci al punto da ridurre il rischio di morte del 90%. Vediamo insieme quali sono queste quattro cure studiate, i risultati ottenuti dai ricercatori e le speranze per il futuro.Continua a leggere

C’è una cura per Ebola : Due nuovi trattamenti hanno ridotto i tassi di mortalità anche al 6 per cento: potrebbero essere decisivi per fermare la gravissima epidemia in Congo

Ebola : 2 terapie sperimentali funzionano nel 90% pazienti : Due trattamenti sperimentali contro l’Ebola hanno funzionato su circa il 90% dei pazienti su cui sono state usati nell’ambito di uno studio su quattro possibili nuove terapie contro la temibile malattia. I malati erano tutti ad uno stadio iniziale dell’infezione. Le terapie verranno offerte a tutti i malati in Congo. L’annuncio – scrive il New York Times – è stato dato dall’Oms (Organizzazione mondiale ...

Ebola : al via programma di ricerca in Uganda per sviluppare vaccino : In Uganda è stato avviato un programma di ricerca allo scopo di sviluppare un vaccino efficace contro il virus dell’Ebola, che si sta diffondendo nel Paese dalla vicina Repubblica democratica del Congo: lo ha annunciato ai media locali il responsabile della campagna, precisando che lo studio durerà “circa 2 anni” e “coinvolgerà 800 persone“, tra operatori sanitari locali e ricercatori. Le autorità sanitarie temono ...

Ebola - gli esperti : “La nuova epidemia è pericolosa - ma in Italia siamo pronti” : Oggi l’epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo “compie un anno ed entra nel suo secondo anno di vita ancora incontrollata. Si sta rivelando però di difficile gestione, nonostante i controlli clinici effettuati su più di 70 milioni di persone e le oltre 160.000 dosi di vaccino somministrate alle fasce di popolazione più a rischio ed agli operatori sanitari. In un anno questa epidemia ha già colpito 2.700 persone, con ...

Una seconda persona è morta di Ebola a Goma - una grande città del Congo : Una seconda persona è morta di ebola a Goma, una grande città del Congo al confine con il Ruanda: dallo scorso agosto a causa della nuova diffusione del virus sono morte oltre 1.600 persone, ma finora si erano tutte ammalate

Allarme Ebola in Congo : al via il nuovo piano per contrastare l’epidemia : Le autorita’ sanitarie del Congo hanno elaborato un nuovo piano per contrastare l’epidemia di Ebola con misure come la fornitura di cibo e l’assistenza alle popolazioni, oltre che l’utilizzo di un nuovo vaccino. Lo afferma il New York Times, che ha ottenuto una copia del documento ancora riservato. Il piano, che riguarda il periodo tra luglio e dicembre, e’ stato messo a punto da una commissione indipendente e ...

Ebola - Oms : “Emergenza internazionale per la salute pubblica”. Msf : “Basta ad azioni mirate in RDC - servono vaccinazioni di massa” : L’epidemia di Ebola nell’est della Repubblica Democratica del Congo è stata dichiarata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) una “Emergenza di salute pubblica di interesse internazionale”. A ormai un anno dall’inizio dell’ultima ondata di contagi nel Paese, il 1 agosto 2018, l’epidemia è lontana dall’essere sotto controllo. I due recenti episodi registrati oltre la frontiera con l’Uganda e, pochi giorni fa, a Goma, ...

Ebola : dalla cooperazione italiana nuovi aiuti al Congo : Su impulso della Vice Ministra agli Affari Esteri e cooperazione Internazionale, Emanuela Del Re, l’Italia ha annunciato, in occasione della Conferenza dei Donatori a Ginevra, un ulteriore contributo finanziario di 300.000 euro a sostegno delle operazioni di assistenza sanitaria che l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sta mettendo in campo nelle regioni del Nord Kivu e Ituri della Repubblica Democratica del Congo (trattamento sanitario, ...

Ebola in Congo - l’epidemia arriva a Goma. Sul posto centinaia di operatori ong - anche italiani. Il governo locale rassicura : Il Ministero della salute Congolese conferma il primo contagio di Ebola nella città di Goma, capoluogo della provincia del Nord Kivu, città di 1 milione di abitanti sulle rive del lago Kivu. Da tempo, temendo questa evenienza, ben 3mila operatori sanitari erano stati preparati e vaccinati, ma – nonostante fosse preventivata – la notizia allarma, non solo per il numero di persone che risiedono in città, spesso stipate in quartieri poveri e nei ...