Aggiornamento Android 10 Huawei Elenco principali nuove funzionalità

Dovremo attendere ancora per Android 10 su OnePlus 6 e 6T : Aggiornamento più lento del previsto : Sono ore particolarmente intense per quanto riguarda la distribuzione di Android 10, considerando il fatto che l'aggiornamento da oggi 4 settembre è realtà per alcuni smartphone, seppur in versione beta, con esclusione di OnePlus 6 e 6T. Come stanno realmente le cose per questi device? Effettivamente, dopo aver analizzato le principali caratteristiche del pacchetto software con un approfondimento questa mattina, tocca analizzare alcuni casi più ...

Verso il ripristino del widget di Spotify per Android : tornerà col prossimo Aggiornamento : Avete presente il widget dell'app Spotify per Android che da qualche settimana a questa parte non figura più tra gli elementi disponibili? Il malcontento degli utenti è stato tale da convincere la società a ripristinarlo. Come riportato da '9to5Google', la notizia arriva direttamente da un Community Manager di Spotify, che, di tutta risposta ad un utente che aveva lasciato un messaggio sul forum ufficiale della compagnia, ha comunicato che il ...

Smartphone aggiornati ad Android 10? Ecco quali modelli avranno l’Aggiornamento : quali Smartphone saranno aggiornati ad Android 10? Ecco la lista dei dispositivi Samsung, Huawei, Xiaomi, Google, HONOR, OnePlus, LG, Nokia, Motorola-Lenovo, HTC, Sony, ASUS, BQ, Essential, BlackBerry, General Mobile e Alcatel che vedranno Android 10. L'articolo Smartphone aggiornati ad Android 10? Ecco quali modelli avranno l’aggiornamento proviene da TuttoAndroid.

Disattivare Aggiornamento automatico app su Android : Una delle funzioni più utili del Google Play Store, successivamente ripresa anche da App Store, è la possibilità di tenere aggiornata qualsiasi applicazione scaricata precedentemente dal suddetto negozio digitale. Tale opzione è presente sin dalla leggi di più...

NVIDIA SHIELD TV è immortale : ecco l’Aggiornamento ad Android 9 Pie : NVIDIA ha iniziato il rilascio di un nuovo aggiornamento con Android 9 Pie per SHIELD TV, la propria console dedicata al gioco. L'articolo NVIDIA SHIELD TV è immortale: ecco l’aggiornamento ad Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Più ricco che mai Android Auto : Aggiornamento in tempo per le vacanze : Sarà accontentato chi desiderava ricevere un aggiornamento di Android Auto prima di partire per le vacanze estive: come si legge sul blog ufficiale di Google, è appena iniziato il roll-out di un importante upgrade per l'ecosistema software Automobilistico del colosso di Mountain View, contraddistinto da un aspetto grafico completamente nuovo. Il launcher, rinnovato, consentirà di lanciare le app preferite in modo più veloce, abbattendo al ...

La serie Huawei Mate 20 riceve un Aggiornamento legato al Bluetooth - HONOR 8X e 10 riceveranno Android Q : Mentre Huawei rilascia un nuovo aggiornamento per la serie Mate 20, HONOR conferma che anche i modelli HONOR 8X e HONOR 10 riceveranno EMUI 10. L'articolo La serie Huawei Mate 20 riceve un aggiornamento legato al Bluetooth, HONOR 8X e 10 riceveranno Android Q proviene da TuttoAndroid.