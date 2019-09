A “Temptation Island” Anna mette in riga i tentatori | “Chi si è buttato in piscina con i

Fonte : newscronaca.myblog

(Di giovedì 5 settembre 2019) A “Temptation Island Vip”Pettinelli non perde di vista i, ma non per ammirare muscoli d’acciaio e addominali scolpiti. L’opinionista, infatti, è più interessata a mantenere il resort ordinato e non perde occasione di bacchettare i ragazzi. “Chi si èincon i piedi sporchi di sabbia?”, chiede lei per rintracciare il colpevole. Un osso duro per i provocatori, chi riuscirà a fare breccia nel cuore di questa sergente di ferro? Il primo approccio non è dei migliori e la Pettinelli non manca di farlo notare: “Guarda quanti sono… Sono passati e non hanno detto nemmeno buongiorno. Non ci avete visto che eravamo là?”. Per ora, quindi, il fidanzato Stefano può dormire sonni tranquilli. L’opinionista si rivolge aisoprattutto per sgridarli e i ragazzi non sembrano apprezzare il suo atteggiamento ...

