Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2019 ore 10 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 4 SETTEMBRE 2019 ORE 09:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO SUBITO DAL RACCORDO DOVE AUMENTANO LE CODE IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E ARDEATINA;MENTRE IN ESTERNA CODE IN AUMENTO TRA PRENESTINA E TIBURTINA. RIMANIAMO SUL RACCORDO DOVE IN ESTERNA TROVIAMO CODE A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA Roma FIUMICINO E OSTIENSE TRAFFICATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24 ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 4 SETTEMBRE 2019 ORE 07:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO SUBITO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA TRAFFICATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO, DOVE SI RALLENTRA TRA VIA TOGLIATTI E TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO SITUAZIONE ANALOGA SULLA VIA DEL MARE DOVE TROVIAMO CODE TRA VIA DI ACILIA E CENTRO GIANO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-09-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 3 SETTEMBRE 2019 ORE 20.20 TOMMASO RENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DI VIA CASAL DEL MARMO, ATTULAMENTE IN TRAFFICO E REGOLARE SULLA PRECEDENTE ZONA INTERESSATA TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA E PROSEGUENDO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-09-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 3 SETTEMBRE 2019 ORE 18.20 TOMMASO RENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E LA DIRAMAIZONE Roma SUD, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA VI SONO RALLENTAMENTI CON CODE TRA FLAMINIA E SALARIA E TRA NOMENTANA E L’A24 Roma TERAMO PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE VI SONO CODE TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-09-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 3 SETTEMBRE 2019 ORE 17.20 TOMMASO RENZI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: PARTIAMO DALL’A1 Roma-NAPOLI DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI TRA CEPRANO E FROSINONE IN DIREZIONE DI Roma, ATTUALMENTE IL TRAFFICO E REGOLARE SULLA PRECEDENTE ZONA INTERESSATA PASSIAMO AL RACCORDO DOVE CI SONO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PONTINA E LA TUCOLANA, ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-09-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 3 SETTEMBRE 2019 ORE 16.20 TOMMASO RENZI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: PARTIAMO DALL’A1 Roma-NAPOLI DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE TROVIAMO CODE TRA CEPRANO E FROSINONE IN DIREZIONE DI Roma E PROSEGUENDO TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DEL NODO CON L’A24 Roma-TERAMO PASSIAMO AL RACCORDO DOVE CI SONO CODE PER TRAFFIO INTENSO TRA PONTINA E LAURENTINA IN CARREGGIATA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-09-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 3 SETTEMBRE 2019 ORE 15.20 TOMMASO RENZI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: PARTIAMO DALL’A1 Roma-FIRENZE DOVE SEGNALIAMO UN INCIDENTE TRA ORTE ED ATTIGLIANO, INVITIAMO A PRESTARE ATTENZIONE A CHI E IN VIAGGIO PER I POSSIBILI RALLENTAMENTI PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TROVIAMO CODE TRA TOR CERVARA ED IL RACCORDO IN USCITA DA Roma TRAFFICO ...