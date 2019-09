Valeria Golino | Lina Wertmüller mi urlava ' cagna'

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Gianni Nencini Intervistata dal Corriere della Sera,parla degli incontri importanti che hanno segnato la sua vita e surivela: "Mi' ma le voglio un bene dell'anima" In un'intervista al Corriere della Sera,parla di alcuni incontri importanti che hanno segnato la sua vita professionale, e surivela: "Mi'". L'attrice italiana dal profilo compiutamente internazionale è presente alla Mostra del Cinema di Venezia con tre film, anche se non in gara. Uno di questi tratta il tema dell'autismo, un argomento già affrontato dallanel capolavoro Rain Man - L'uomo della pioggia. A proposito di quel periodo,parla del rapporto che aveva con i due protagonisti del film. Tom Cruise viene descritto come "gentile, affettuoso": "mi portava regali, senza malizia: ora un orologio, ora un ...

HuffPostItalia : Valeria Golino: 'La politica dovrebbe esser più colta, non fruibile a tutti i costi. Stiamo arrivando a livelli osc… - icib : RT @Corriere: Valeria Golino: «In America imparai la disciplina: smisi di farmi le canne» - supportoweb : Valeria Golino: «In America imparai la disciplina: smisi di farmi le canne» -