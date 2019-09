Temptation Island Vip | la conduttrice annuncia colpi di scena | ' Mi vedrete in pigiama'

Temptation Island Vip - Alessia Marcuzzi : “In pigiama nel villaggio - situazione assurda” : Alessia Marcuzzi regala qualche anticipazione di Temptation Island Vip 2019 Temptation Island Vip sta per tornare…e ne vedremo delle belle! La nuova conduttrice Alessia Marcuzzi, che ha sostituito Simona Ventura che ha lasciato Mediaset per la Rai, ha fornito qualche anticipazione al pubblico nel corso di un’intervista al settimanale Chi. La bionda conduttrice è al […] L'articolo Temptation Island Vip, Alessia Marcuzzi: ...

Temptation Island - cinque giorni al via della versione Vip : Tra cinque giorni su Canale 5 riparte 'Temptation Island Vip 2019', il reality delle tentazioni riservato a personaggi famosi. Anche quest'anno, alcuni vip hanno deciso di cimentarsi in quest'avventura e di mettere alla prova la loro fedeltà. Finalmente è ufficiale: reality, firmato dalla celebre conduttrice Maria De Filippi, andrà in onda a partire da lunedì 9 settembre. Prima puntata in onda lunedì 9 settembre La data di inizio di Temptation ...

Temptation Island Vip - Ciro Petrone in fuga dal villaggio : La grande fuga di Ciro Petrone è stata immortalata e regalata alla storia non solo di Temptation Island Vip. L’edizione del reality in procinto di partire il 9 settembre su Canale 5 in prima serata per la conduzione di Alessia Marcuzzi si può dire che riserverà sicuri momenti di tenera ilarità. A confermarlo il video fatto trapelare dalla redazione del programma in cui Pisellino di Gomorra, l’attoe Ciro Petrone, tenta la fuga ...

Alessia Marcuzzi svela i primi retroscena della sua Temptation Island Vip : Alessia Marcuzzi, intervistata dal settimana Chi, racconta in anteprima cosa succederà nelle prime puntate del reality dei sentimenti versione Vip. È iniziato il conto alla rovescia per l'inizio di Temptation Island Vip. Lunedì 9 settembre su Canale 5 inizia il viaggio nei sentimenti delle sei coppie famose. A condurre il reality sarà Alessia Marcuzzi che riceve il testimone da Simona Ventura, che lo scorso anno condusse la prima ...

I retroscena di Blogo : La gita a Tindari vs la prima di Temptation Island e Amici Celebrities parte... : Mentre è stato annunciato sui profili social di Fascino l'inizio della nuova serie di Temptation island vip, cresce l'attesa per la vera grande novità dell'autunno d'intrattenimento di Canale 5. Ci riferiamo ad Amici Celebrities, la vera grande scommessa di Maria De Filippi. Lo show che vedrà in campo la moglie di Maurizio Costanzo in prima persona e su cui oltre a metterci il denaro della sua società, ci metterà dunque la faccia.Già solo il ...

Temptation Island Vip : la Caldonazzo e Ippoliti non hanno registrato insieme il filmato : È tutto pronto per la prima puntata di Temptation Island Vip 2, il reality dedicato alle celebrità in cui 6 coppie mettono alla prova il proprio amore, vivendo per 21 giorni insieme a bellissimi ragazzi e ragazze single. La nuova edizione ha già una data ufficiale d'inizio ovvero quella di lunedì 9 settembre, in prima serata su Canale 5. A condurre il docu-reality prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi non ci sarà più Simona Ventura che lo ...

Quando parte - la padrona di casa - le coppie : tutto su «Temptation Island Vip 2019» : Nathaly Caldonazzo e Andrea IppolitiCiro Petrone e Federica CaputoPago e Serena EnarduAnna Pettinelli e Stefano MacchiDamiano Coccia Er Faina e Sharon MacrìSimone Bonaccorsi e Chiara Esposito Temptation Island Vip 2019: le coppieTemptation Island Vip 2019: le coppieTemptation Island Vip 2019: le coppieIl viaggio dei sentimenti riprende lì dove si era interrotto, con i falò, il Pinnettu, i weekend da sogno e le scenate di gelosia che nascondono ...

Temptation Island Vip 2 - le coppie : Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti partono già in crisi : Nataly Caldonazzo e Andrea Ippoliti partono già in crisi, fidanzati da tre anni non registrano insieme nemmeno la clip di presentazione di Temptation Island Vip 2. Il docureality partirà lunedì 9 settembre e sarà guidato da Alessia Marcuzzi. Nathaly Caldonazzo (50 anni), attrice e showgirl, è fidanzata da 3 anni con Andrea Ippoliti (46 anni), noto imprenditore romano. La loro storia è segnata da una grande passione ma anche da grande gelosia e ...

Temptation Island Vip - Alessia Marcuzzi ha dichiarato : 'Sono pronta ed elettrizzata' : A meno di una settimana dalla partenza della seconda stagione di Temptation Island Vip, che andrà in onda in prima serata su Canale 5 da lunedì 9 settembre, la neo-conduttrice Alessia Marcuzzi ha rilasciato un'intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, nella quale ha raccontato le emozioni che ha provato quando ha appreso di essere stata scelta come nuova presentatrice del programma. Inoltre ha parlato del bel rapporto che ha con Filippo ...

Temptation Island Vip : lunedì prossimo le sei coppie sbarcano in prima serata : L'attesissima seconda stagione di Temptation Island sta per iniziare. Dopo aver svelato quali fossero le sei coppie di innamorati che quest'anno hanno deciso di mettersi in gioco per capire quanto sia vero e puro il loro sentimento, dopo aver pubblicato alcuni video spoiler di quello che sta succedendo durante le registrazioni nei due villaggi sardi: finalmente è stata svelata la data della prima puntata di questa seconda stagione. Nel profilo ...

Ciro Petrone Scatena il Caos a Temptation Island Vip! : Clamoroso colpo di scena a Temptation Island Vip 2: Ciro Petrone ha cercato di lasciare il villaggio per raggiungere la fidanzata Federica. Momenti di puro Caos nel villaggio sardo. Ecco i dettagli! Ciro Petrone è uno dei sei fidanzati protagonisti di Temptation Island Vip 2. Ma l’attore napoletano lanciato da ‘Gomorra’ negli ultimi minuti è diventato anche protagonista di una clip clamorosa. In un video infatti lo vediamo ...

